Stasera in tv sabato 21 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 21 settembre 2024. Su Rai3, il documentario La Tv nel pozzo. Su Rete 4, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv sabato 21 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il game show Chi può batterci? Stasera, con questa puntata pilota, la Rai testa un nuovo format affidandone la conduzione a Marco Liorni. Si tratta di un gioco in cui il pubblico in studio ha la possibilità di sfidare una squadra composta dallo stesso Liorni e altre cinque celebrità, in un’atmosfera all’insegna della leggerezza.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario La Tv nel pozzo. Il 10 giugno 1981 le ultime 18 ore del tentativo di salvare il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino, sconvolsero i milioni di italiani che seguirono la diretta televisiva. Il documentario si concentra su chi quella tragica storia l’ha raccontata e sull’impatto mediatico della vicenda.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Seconda delle sei puntate della nuova edizione del programma di Roberto Giacobbo, tornato su Rete 4 dopo sei anni su Italia 1. Altre 12 puntate arriveranno in primavera. “Giriamo tutto noi” dice Giacobbo. “Non c’è un minuto comprato, anche le ricostruzioni storiche sono realizzate dalla nostra squadra”.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del talent Tù sì que vales. L’edizione 11 del talent nato in Spagna promette grande spettacolo, tanto divertimento e una valanga di emozioni. Sul palco, decine di concorrenti in arrivo dall’Italia e dal resto del mondo, pronti ad esibirsi davanti a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Su La7, alle 20,35, il talk show In altre parole. Anche partendo da un vocabolo si può raccontare una storia. E’ una delle chiavi di lettura che Massimo Gramellini offre nel talk tornato dalla scorsa settimana nei weekend di La7. Un viaggio nell’attualità per cogliere anche le piccole sfumature.

Su Tv8, alle 21.00, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese fa tappa a Ravenna. La sfida vede in gara quattro ristoratori del centro storico: Antica Bottega da Felice in via Matteucci, Corte Cabiria in via Mordani, Cairoli di via Cairoli, Trattoria Al Cerchio in via Cerchio.

Su Nove, alle 21.25, Il mostro di Udine. Tra il 1971 e il 1991 nei dintorni di Udine ci sono stati 11 omicidi a opera di un serial killer mai identificato. Riviviamo in questa miniserie la ricostruzione dei fatti anche con le testimonianze dei figli e l’analisi dei reperti con tecniche moderne.

I film di questa sera sabato 21 settembre 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Pierre Coffin e Chris Renaud, Cattivissimo me. Il malefico Gru spiega ai Minion, i suoi pittoreschi “collaboratori”, che il suo prossimo colpo farà davvero sensazione. Il criminale sta infatti progettando un piano che gli permetterà di rubare la Luna. Gru si compiace della propria malvagità, ma tutto questo cambia il giorno in cui incontra tre orfanelle.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2005, di Robert Schwentke, Flightplan – Mistero in volo, con Jodie Foster. Kyle sale a bordo di un aereo con la figlia e si addormenta: al suo risveglio la bambina non c’è più. E’ sparita a 11.000 metri d’altezza o non è mai partita su quel volo?

Stasera in tv sabato 21 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Florian Zeller, The Son, con Hugh Jackman. Dopo il divorzio dei propri genitori, il giovane Nicholas non sopporta più la convivenza con la madre e decide di andare a vivere con il padre Peter. L’uomo farà di tutto per dimostrarsi un padre attento, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Hanno Olderdissen, Lassie – Una nuova avventura, con Nico Marischka. Flo e Lassie sono in Alto Adige per le vacanze estive da Henri, Kleo e la piccola Filippa, un Jack Russell Terrier. Quando quest’ultima scompare, i piccoli amici fanno di tutto per ritrovarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Glen Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due s’innamorano l’una dell’altro.