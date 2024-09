Domenica 29 settembre, gli ospiti in tv: a Domenica In ci sono Montesano e Giletti

Domenica 29 settembre, sulle reti Rai, sono in onda vari programmi tv con ospiti. Fra gli altri, alle 14:00 sulla rete ammiraglia, è dato spazio a Massimo Giletti.

Domenica 29 settembre ospiti in tv, chi c’è da Mara Venier

Domenica 29 settembre, alle 14:00 su Rai 1, prende il via Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista, in primis, il giornalista che, per anni, ha presidiato con grande successo la fascia oraria del primo pomeriggio domenicale. Giletti presenta Lo stato delle cose, al via su Rai 3 il 30/09.

La padrona di casa accoglie Simona Ventura e Giovanni Terzi, che dopo una lunga storia d’amore hanno convolato a nozze questa estate. Torna in tv Enrico Montesano, showman e comico che ripercorre la sua carriera e che ricorda i tanti personaggi da lui creati, come Felice Allegria, Torquato, Dudù e Cocò. Per il mondo della musica c’è Raf, che intona i suoi grandi successi e festeggia i 40 anni dalla pubblicazione della hit Self Control. Infine, per l’attualità c’è Sabrina Bosser, mamma di Alex Marangon, 25enne trovato morto sulle rive del Piave.

I faccia a faccia di Da noi a ruota libera

Subito dopo la fine di Domenica In, domenica 29 settembre parte, dalle 17:20 circa su Rai 1, il format Da noi a ruota libera. La presentatrice Francesca Fialdini dialoga con lo chef e conduttore Alessandro Borghese. Presente Gabriele Corsi, da tempo voce italiana dell’Eurovision Song Contest e dal 9 ottobre in libreria con il romanzo Che bella giornata, speriamo che non piova.

Nella diretta ci si intrattiene con Roberta Capua, che ripercorre la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Infine, presenziano Clio Evans e Lele Spedicato. La prima è attrice, il secondo è chitarrista dei Negramaro. I due sono legati sentimentalmente ed hanno scritto un libro sulla loro vita chiamato Destini.

Domenica 29 settembre ospiti in tv, gli altri show

Per ciò che concerne le altre trasmissioni di domenica 29 settembre, sono attesi tanti ospiti a Citofonare Rai 2. La coppia Ventura-Perego sono accompagnate dalla band cabarettistica Gatti di Vicolo Miracoli, composta da Umberto Smaila, Ninni Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà.

Su Rai 3, dalle 10:45, torna Timeline con Marco Carrara. Il format che analizza la settimana dal punto di vista dei social accoglie Matteo Ward, autore del documentario Junk e del libro Fuorimoda!. Ospite anche Luca Ribuoli, regista vincitore di due Nastri D’Argento e di un Premio Flaiano. Infine, sempre sulla terza rete della TV di Stato, c’è Rebus. Il padrone di casa Giorgio Zanchini, dalle 16:15, parla di sanità pubblica insieme a Giancarlo De Cataldo e a Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri. Poi, Michela Ponzani analizza gli archivi del Quirinale.