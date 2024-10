Gli ospiti dei programmi tv di sabato 5 ottobre: a TV Talk c’è Milly Carlucci

Sabato 5 ottobre, in vari programmi tv Rai, sono accolti numerosi ospiti. A TV Talk, in particolare, è attesa Milly Carlucci.

Sabato 5 ottobre ospiti in tv, il successo di Ballando con le stelle

Dalle 15:20 su Rai 3, il 5 ottobre, Mia Ceran guida la seconda puntata della nuova edizione di TV Talk. Al suo fianco tornano gli specialisti Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli. Durante l’appuntamento, come detto, è accolta la conduttrice di Ballando con le stelle. Con l’occasione sono celebrati gli ascolti ottenuti dal talent di danza di Rai 1, che nella prima puntata della nuova edizione, trasmessa sette giorni fa, ha convinto 3,3 milioni di persone, con il 25,6% di share.

In seguito, è analizzato l’impatto che le tensioni in Medio Oriente stanno avendo sulla televisione italiana. Per parlarne, Ceran si collega con la giornalista Lucia Goracci, inviata per la TV di Stato da Beirut. Infine, ci sono Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che sono al centro di un approfondimento legato alla forza televisiva delle coppie.

La Biblioteca dei Sentimenti ed Onorevoli Confessioni

Rimanendo su Rai 3, sabato 5 ottobre, dalle ore 16:30 circa, è proposta una nuova puntata de La Biblioteca dei Sentimenti. Alla conduzione c’è Greta Mauro, supportata in studio da Franco Arminio e da Davide Rondoni. L’intero appuntamento verte intorno al tema della rinascita, intesa come l’acquisizione della consapevolezza di sé. Per parlarne, intervistati dai millennials, c’è in primis il giornalista Alessandro Sortino. Con lui è protagonista lo psichiatra Antonio Tamburello.

Spostandosi su Rai 2, ad Onorevoli Confessioni di sabato 5 ottobre è ospite Maurizio Gasparri. Il senatore, capogruppo di Forza Italia, è intervistato da Laura Tecce dalle 17:15. Dopo aver aperto le porte della sua casa, racconta al pubblico degli aspetti inediti della sua vita, dalla passione per la Roma al forte legame con il padre, ufficiale dei Carabinieri. Inoltre, cede alla commozione quando parla di Gaia, sua figlia.

Sabato 5 ottobre ospiti in tv, ad A Sua Immagine racconta le storie degli alluvionati di Faenza

Infine, su Rai 1, sabato 5 ottobre c’è una nuova puntata di A Sua Immagine. La presentatrice Lorena Bianchetti si reca a Faenza, città dell’Emilia Romagna che, negli ultimi dodici mesi, ha subito ben tre alluvioni. Fra le storie raccontate c’è quella di Marco e Maria Chiara, che hanno perso tutto ma che sono stati salvati grazie all’intervento di due loro cugini. Don Giordano Goccini, per la rubrica Le Ragioni della Speranza, visita il Monastero di Siloe, abitato da monaci in ricerca di Dio secondo la Regola di San Benedetto.