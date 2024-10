Linea Verde, la puntata del 6 ottobre: fra il Piemonte e la Lombardia

Domenica 6 ottobre, Rai 1 trasmette una nuova puntata di Linea Verde. Il programma è condotto da Livio Beshir e Peppone Calabrese. Con loro torna l’inviata Margherita Granbassi.

Linea Verde 6 ottobre, viaggio fra il Piemonte e la Lombardia

Linea Verde, domenica 6 ottobre, è visibile dalle 12:25 circa su Rai 1. Oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è possibile seguire il format in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

Quello odierno, per Linea Verde, è un viaggio a cavallo fra le regioni Piemonte e Lombardia. In particolare, i padroni di casa visitano le province di Novara, Vercelli e Pavia. Il filo conduttore della puntata è il riso. Si tratta del cereale più diffuso in tutto il mondo e, anche per questo, prodotto in numerose località del pianeta. L’Italia, a tal proposito, è un punto di riferimento, sia in termini di qualità che di quantità.

Il punto di partenza è Vigevano

La puntata di Linea Verde del 6 ottobre inizia da Vigevano. Il viaggio parte dalla suggestiva cornice del Castello Visconteo Sforzesco. L’edificio è imponente: occupa una superfice di oltre 70 mila metri quadrati, appartiene agli stili gotico e rinascimentale. Per secoli al centro dello sviluppo cittadino, il maniero è ancora un punto di riferimento, in quanto ospita, fra gli altri, la Pinacoteca Casimiro Ottone ed il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina.

Dopo una rapida analisi della Piazza Ducale, i padroni di casa si spostano nei pressi di una risaia nel pieno del periodo della raccolta. Si tratta di un’azienda molto importante, che raccoglie e poi lavora il cereale. In seguito, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato ammirano le sponde del Ticino e del suo Parco Nazionale.

Linea Verde 6 ottobre, ospite lo chef Sergio Barzetti

A Linea Verde è raggiunto il borgo Mortata, per parlare della tradizionale lavorazione della carne d’oca, eccellenza locale. In seguito è protagonista Morimondo, piccolo comune noto soprattutto per la sua Abbazia. Il luogo di culto risale al 1100 ed appartiene all’ordine religioso Cistercense.

Dopo aver ammirato le bellezze naturalistiche poste nel cuore della Lomellina, i tre conduttori incontrano i soci della Confraternita del Risotto. Tale organizzazione ha come obiettivo quello difendere e divulgare la grande eccellenza italiana del riso. Infine, Peppone, Granbassi e Beshir ospitano lo chef Sergio Barzetti. Quest’ultimo è un volto televisivo molto noto soprattutto per la partecipazione ad È sempre mezzogiorno, dove realizza spesso delle ricette utilizzando il riso.