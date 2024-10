Stasera in tv domenica 6 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 6 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 6 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, serata evento: Cento. Carlo Conti ci accompagna stasera in un viaggio collettivo che rievoca i momenti più iconici ed emozionanti che hanno punteggiato i 70 anni della televisione e i 100 della radio. Un racconto condiviso con tanti ospiti e il prezioso contributo musicale con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Nell’era delle multinazionali le aziende italiane sono pesci grandi o pesci piccoli? Chi sono i nuovi padroni del cibo made in Italy? Di cosa ha bisogno il futuro della nostra economia? Sono solo alcune delle domande al centro della sesta puntata stagionale del programma di Riccardo Iacona.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Rispetto agli altri talk di approfondimento di Rete 4 quello di Giuseppe Brindisi dà meno spazio alla politica a favore di vicende che toccano da vicino i cittadini. Come quella del dottor Franco, il giovane chirurgo oggetto di decine di denunce arrivate alle procure di Napoli, Bari e Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Gulcemal (Murat Unalmis) trova Armagan ferito bel bosco e lo fa salire in macchina nonostante le rimostranze di lui, che non vuole ricevere il suo aiuto. Deva è in macchina che li aspetta. Intanto Ibrahim e Ipek, a casa di Gulcemal, attendono notizie. Ipek chiede a Gara se si siano già viste in passato.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Mentre di domenica prosegue la nuova edizione, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, sono in arrivo le nuove puntate dello spin-off “Inside”, in onda da giovedì 10 ottobre. Inoltre sta per debuttare “Le Iene Show”, secondo appuntamento settimanale, più rilassante e ironico del primo.

Su La7, alle 21.15, Eden. Rivediamo una puntata del programma di Licia Colò sulle meraviglie della Terra. Nelle zone selvagge o in un angolo suggestivo del Paese la conduttrice conserva lo stesso sguardo curioso e la filosofia “Green” che da sempre la distingue.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Parte la nuova edizione dello show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con l’anteprima alle 19.30. In squadra confermati Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Roberto Burioni e Simona Ventura, solo per citarne alcuni.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il Castello delle cerimonie. Donna Imma e il marito Matteo accolgono al Castello La Sonrisa Susy e Antonio che, in occasione del venticinquesimo anniversario del loro matrimonio, desidererebbero organizzare una sontuosa cerimonia in pieno stile napoletano.

I film di questa sera domenica 6 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Oskar Thòr Axelsson, Operation Napoleon, con Iain Glen. L’avvocato Kristin viene trascinata in una cospirazione quando riceve il filmato del relitto di un aereo in Islanda. Il vecchio aereo tedesco attira sulla scena anche il direttore della CIA William Carr.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Michael Uppendahl, Adam, con Aaron Paul, Jeff Daniels, Tom Berenger. Adam, broker in carriera, viene preso dallo sconforto e dalla rabbia quando rimane tetraplegico in seguito ad un incidente. L’amicizia con un’infermiera gli ridà speranza nel futuro.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne Identity, con Matt Damon. Un uomo gravemente ferito e colpito da una totale amnesia viene ripescato da un peschereccio al largo di Marsiglia. Ristabilitosi, scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer al servizio della Cia.

Su Iris, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Michael Herbig, Balloon – Il vento della libertà, con Friedrich Mucke. Estate 1979. Per fuggire dalla Germania Est con le rispettive famiglie, Peter e Gunter ideano un piano: costruiscono una mongolfiera con la quale sorvolare di notte il confine.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone, con Lorena Forteza, Leonardo Pieraccioni, Natalia Estrada. Una compagnia di ballerine di flamenco capita per caso in un paese toscano, turbando il sonno di tutti i maschi della zona. Sboccerà anche l’amore tra Caterina e Levante.

Stasera in tv domenica 6 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Amanda Sthers, Promises, con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly. Sandro è sposato e ha una bambina; Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando s’incontrano ad una festa è amore a prima vista, ma la vita ha in serbo altri piani.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2005, di Eric Darnell, Tom Mcgrath, Madagascar. Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo vivono nello zoo di New York. Ma Marty vuole fuggire. Finiscono così sull’isola di Madagascar, a contatto con la vita selvaggia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1973, di Tonino Valerii, Il mio nome è Nessuno, con Terence Hill. Un giovane cowboy coinvolge il suo idolo d’infanzia, un anziano pistolero sul viale del tramonto, in un’ultima impresa: affrontare i 150 banditi del cosiddetto “mucchio selvaggio”.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2023, di Antonio Pisu, Nina dei lupi, con Sara Ciocca. Una tempesta solare ha reso vano l’uso degli apparecchi elettronici sul pianeta. In un paese sulle montagne vive la dodicenne Nina, che non va a scuola, non parla con nessuno ed è ritenuta una strega, finché…