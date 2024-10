Mixerstoria La storia siamo noi, dal 7 ottobre Giovanni Minoli torna su Rai 3: le storie

Lunedì 7 ottobre, dalle 10:10 circa, è in programma la prima puntata di Mixerstoria La storia siamo noi 2024. Il programma, fra i titoli storici della TV di Stato, è visibile su Rai 3.

Mixerstoria La storia siamo noi 2024, il conduttore

Al timone di Mixerstoria La storia siamo noi, anche nel 2024, c’è Giovanni Minoli. Quest’ultimo ha guidato il format per dieci anni, dal 2002 al 2012. Il programma, pluripremiato sia in Italia che nel resto del mondo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, a partire dal prestigioso History Makers Awards. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Come di consueto, in ogni puntata è proposto un focus su un personaggio importante italiano od internazionale, oltre che su particolari avvenimenti che hanno segnato la nostra storia più o meno recente.

Il martedì protagonista Fiorello

A Mixerstoria La storia siamo noi di oggi, lunedì 7 ottobre, si parla di Medio Oriente. Nel primo anniversario dell’attacco terroristico compiuto da Hamas verso Israele del 7 ottobre 2023, Minoli analizza la storia politica di Benjamin Netanyahu. Un focus è proposto sulla vendetta di Golda Meir, all’epoca Primo Ministro del paese, dopo il massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco 1972.

Il martedì è celebrata la carriera di Rosario Fiorello. In attesa del suo ritorno in televisione, il padrone di casa mostra alcuni dei momenti più belli e divertenti con protagonista lo showman. Durante l’appuntamento in onda mercoledì mattina è ripercorsa la Strage del Vajont. Il 9 ottobre del ’63, un enorme masso staccatosi dal Monte Toc precipita nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont. Ciò ha provocato un’onda anomala, che ha causato morti e distruzione in tutta la valle. Con documenti ed interviste sono analizzati i giorni successivi alla tragedia.

Mixerstoria La storia siamo noi 2024, le puntate del giovedì e del venerdì

A Mixerstoria La storia siamo noi di giovedì 10 ottobre si parla di Portobello. Il format, nato nel 1977, ha cambiato la storia della televisione. Seguito da milioni di italiani, ha appassionato generazioni intere con rubriche come Dove sei? e Fiori d’arancio. Oltre ad essere analizzato il successo di Portobello, è passata in rassegna la storia professionale e privata del conduttore Enzo Tortora.

Infine, la prima settimana de La storia siamo noi 2024 termina venerdì. In tale puntata si parla dei giorni che hanno segnato la drammatica vicenda del naufragio dell’Achille Lauro. Sono i cosiddetti “giorni di Sigonella“, ricostruiti ora per ora mediante le interviste di vari ospiti, come il comandante della nave e l’ex-Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.