Stasera in tv lunedì 7 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 7 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 7 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Brennero, con Matteo Martari, Elena Radonicich. Titolo dell’episodio di stasera: “Cadono le maschere”. A un passo dalla soluzione del caso del Mostro di Bolzano, Eva (Elena Radonicich) e Paolo (Matteo Martari), più vicini che mai, vengono dirottati sull’omicidio di un famoso ricercatore. Come la collega, anche Costa sta vivendo un momento di crisi sentimentale.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Lo spaesato. Teo Mammucari ha trascorso i primi anni della sua vita ad Acerenza, in provincia di Potenza. E proprio qui continua il suo viaggio, nato dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni legate alle sue origini. La puntata si conclude con il consueto spettacolo comico nel teatro locale.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Personalità di spicco del mondo della politica, della cultura, dell’economia e della società discutono e riflettono con Massimo Giletti sui temi più caldi dell’attualità. “E’ un programma variegato con un racconto veloce” dice Giletti. “Le persone entrano in questo spazio in modo rapido e profondo”.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro e i suoi ospiti si confrontano ogni lunedì sera sui temi caldi dell’attualità italiana e internazionale, dalla nuova legge di bilancio al dilagare della criminalità, dall’escalation del conflitto in Medioriente alla corsa alla Casa Bianca, che vede protagonisti Donald Trump e Kamala Harris.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Con l’ingresso di Clayton Norcross, nella puntata del 23 settembre, dovrebbe essersi completato il quadro degli inquilini di questa edizione. Intanto, gli ascolti del reality condotto da Alfonso Signorini si sono stabilizzati poco sopra la soglia dei 2 milioni e 200mila spettatori pari al 19% di share.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Tg La7. Ad un anno esatto dal 7 ottobre 2023, data dell’attacco dei miliziani di Hamas in Israele, Enrico Mentana conduce uno speciale per analizzare l’evoluzione della guerra in Medio Oriente e lo stallo delle trattative per la pace fra le parti.

I film di questa sera lunedì 7 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Adam Robitel, Escape Room, con Taylor Russell, Logan Miller. Sei persone che non si conoscono, tra cui Zoey, si ritrovano in una escape room: saranno costrette ad usare intelligenza e ingegno per trovare degli indizi e sfuggire alla morte.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Laura Samani, Piccolo corpo, con Celeste Cescutti. Agata perde sua figlia alla nascita. La donna sente parlare di un luogo dove i neonati vengono riportati in vita: parte, così, per un’avventura che le permetterà di avvicinarsi al miracolo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Nella città di San Miguel, il potere è detenuto da due famiglie in perenne lotta tra loro: i Rojo e i Baxter. L’arrivo di Joe, un pistolero solitario, sconvolge gli equilibri.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Lucy (Scarlett Johansson), giovane americana che vive e studia a Taipei, viene obbligata ad ingerire un farmaco sperimentale da contrabbandare. Quando la ragazza viene aggredita, la droga è assorbita dal suo corpo; Lucy acquisisce così poteri illimitati e si trasforma in una micidiale macchina da guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Sam Neill. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggior peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant ed Ellie Sattler.

Su Iris, alle 21.25, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2012, di Juan Antonio Bayona, The impossible, con Naomi Watts, Ewan McGregor. Nel dicembre del 2004, uno tsunami si abbatte sulla costa della Thailandia. Henry, Maria e i loro tre figli, separati dalla terribile onda anomala, faranno di tutto per ritrovarsi.

Stasera in tv lunedì 7 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Giovanni Veronesi, Romeo è Giulietta, con Pilar Fogliati. Determinata ad ottenere una parte nel “Romeo e Giulietta” di un grande regista, da cui è stata esclusa per un errore del passato, Vittoria decide di camuffarsi da uomo e di proporsi per il ruolo di Romeo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1972, di Francis Ford Coppola, Il padrino, con Marlon Brando. Il capomafia Vito Corleone gestisce gli interessi di Cosa Nostra a New York. Quando rimane ferito in un agguato, il comando passa al figlio Michael che non si è mai interessato agli “affari”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di David Yates, Animali fantastici e dove trovarli, con Eddie Redmayne. Newt Scamander arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Per sbaglio, però, il carico finisce nelle mani di un pasticciere che le libera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves. Il sicario John Wick deve tornare in azione: un boss italiano vuole prendere il posto della sorella al comando del crimine internazionale e costringe John a ucciderla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film western del 2007, di Andrew Dominik, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, con Brad Pitt. La banda di Jesse James mette a segno colpi in tutto il Missouri; ma il famigerato bandito non si fida fino in fondo di Robert Ford, suo giovane complice.