Stasera in tv giovedì 17 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 17 ottobre 2024. Su Rai2, l’attualità con il programma condotto da Antonino Monteleone, L’altra Italia. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 17 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della nuova stagione della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Pamela Villoresi. A Spoleto c’è aria di festa: oltre ad Anna e Marco si sposano infatti anche Elisa e Nino. Poco prima di arrivare in chiesa, Anna trova una donna riversa a terra in fin di vita. La ragazza si chiama Giulia Mezzanotte ed è la sorella di Don Massimo (Raoul Bova). I due non si parlano da anni.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con L’altra Italia. Reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo per un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. C’è tutto questo nel programma che segna il debutto in Rai di Antonino Monteleone, storica “Iena”. Oggi va in onda la terza puntata.

Su Rai3, alle 21.20, il comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Ultima puntata del 2024 per lo show con cui Piero Chiambretti è tornato in Rai dopo 21 anni di lavoro per La7 e Mediaset. Nel 2025 Chiambretti sarà protagonista nella fascia preserale, sempre su Rai3, con “Fin che la barca va”, un nuovo talk ispirato allo storico programma “Il portalettere”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale OSN Rai con Orozco-Estrada e Znaider. Il concerto inaugurale della nuova stagione dell’Orchestra Rai diretto da Andrés Orozco-Estrada. In scaletta, Concerto per violino e orchestra Op. 61 e Sinfonia “Eroica” di Beethoven; al violino Nikolaj Szeps-Znaider.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Una caratteristica dei programmi di Paolo Del Debbio è il pubblico in studio con facoltà di parola. Il popolare giornalista lo ha voluto pure in “4 di sera”, il talk quotidiano che anche oggi apre la serata di Rete 4. Una maratona che come ogni giovedì è destinata a finire poco prima dell’una.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Asu, insieme con suo marito Kemal (Burak Ozcivit), è diventata la principale azionista della Kozcuoglu Holding e chiede di avere un ufficio. Galip le mostra quello che è sempre stato il suo e le dice che a lui ormai non serve più visto che non detiene più le quote della società di famiglia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Secondo dei cinque nuovi appuntamenti con lo spin-off delle “Iene”, nato per approfondire ulteriormente e ripercorrere vicende già affrontate in passato dagli inviati di Davide Parenti. Alla conduzione si alternano, settimana dopo settimana, Matteo Viviani, Giulio Golia, Roberta Rei e altre “Iene”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Il tema sulla proposta di cittadinanza agli stranieri dopo 5 anni è stato tra i sondaggi di Renato Mannheimer nel talk di Corrado Formigli. Un modo per tastare il polso degli italiani con gli argomenti che dividono nelle discussioni.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Anche questa sera, non mancano i momenti musicali con gli interventi degli Oblivion e di Dado nel programma condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers. Oltre alle divertenti imitazioni di Francesco Cicchella.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il Re del bisturi. Nuovo appuntamento con la chirurgia estetica del Prof. Giulio Basoccu. Dai più tradizionali interventi ai casi più complessi dovuti a complicazioni derivanti da precedenti pratiche che hanno compromesso la qualità della vita dei pazienti.

I film di questa sera giovedì 17 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2019, di Guy Ritchie, The Gentlemen, con Matthew McConaughey. Trasferitosi a Londra per lavoro, l’ambizioso Mickey Pearson entra nel giro del mercato della droga, in particolare erba e marijuana. Uscirne, però, non sarà facile.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne Identity, con Matt Damon. Un uomo gravemente ferito e colpito da una totale amnesia viene ripescato da un peschereccio al largo di Marsiglia. Ristabilitosi, scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer al servizio della Cia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1996, di Chuck Russell, L’eliminatore, con Arnold Schwarzenegger. L’agente Kruger deve proteggere la giovane Lee Cullen, che ha scoperto le malefatte di una potente fabbrica d’armi. Ma la corruzione regna anche al governo.

Su Cine34, alle 21.00, il film poliziesco del 1976, di Umberto Lenzi, Roma a mano armata, con Maurizio Merli. Il commissario Tanzi viene confinato in ufficio per aver malmenato un indiziato. Presto però dovrà tornare in azione per sgominare una banda di spacciatori che terrorizza la città.

Stasera in tv giovedì 17 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Peter Weir, The Way Back, con Colin Farrell, Mark Strong, Jim Sturgess. Un tenente dell’esercito polacco viene condannato per spionaggio a 25 anni di lavori forzati in un gulag siberiano. Con sei carcerati, organizza una rocambolesca fuga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il cacciatore e la regina di Ghiaccio. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston: dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.