Kilimangiaro, il 20 ottobre al via l’edizione 2024-2025: il cambiamento climatico

Domenica 20 ottobre, su Rai 3, parte l’edizione 2024-2025 di Kilimangiaro. Lo storico programma pomeridiano della terza rete della TV di Stato è proposto alle 17:15.

Kilimangiaro 2024-2025, focus sui cambiamenti climatici

Kilimangiaro, trasmissione di approfondimento culturale, è una produzione originale di Rai Cultura. La regia è di Federica Costantini e le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Il format, in onda in diretta da Milano, è condotto da Camila Raznovich.

In apertura dell’appuntamento odierno, il programma approfondisce il tema del cambiamento climatico. A tal proposito, la padrona di casa accoglie, in studio, Giulio Betti, climatologo del CNR. Con lui, si fa il punto sugli ultimi eventi climatici estremi che hanno colpito l’Italia, causando danni e vittime.

Collegamento da Cagliari

Nel corso del debutto di Kilimangiaro 2024-2025, la conduttrice effettua un lungo collegamento da Cagliari. Dalla città capoluogo della Sardegna, Raznovich propone un focus sul mese eccezionale che ha attraversato il mondo della vela internazionale. L’Italia, anche grazie alle ottime prestazioni di Luna Rossa, è stata una delle protagoniste. Ad arricchire tale spazio c’è Alessandra Sensini, ex campionessa olimpica di Windsurf e direttrice tecnica del settore giovanile della Federazione italiana vela. Con lei è coinvolta Marta Maggetti, atleta originaria di Cagliari che, durante le ultime Olimpiadi di Parigi, ha conquistato una storica medaglia d’oro di Windsurf.

Ampio spazio, durante il debutto di oggi, lo ha l’alpinismo. A tal proposito è ospite Mario Vielmo, che aggiorna i telespettatori in merito alle sue ultime esperienze. Infatti, è da poco tornato da un importante viaggio in Asia e, per la precisione, in Nepal. Qui ha concluso un’impresa leggendaria: è riuscito a scalare tutte le vette di 8 mila metri presenti al mondo.

Kilimangiaro 2024-2025, i documentari

Durante la puntata del 20 ottobre di Kilimangiaro è previsto un faccia a faccia fra la presentatrice e Nico Piro. Quest’ultimo, da tempo, è un inviato speciale del TG3. Ha da poco pubblicato un libro, nel quale racconta in che modo è riuscito a fare il suo lavoro e andare spesso in zone di guerra, accettando e valorizzando la sua disabilità.

Infine, come sempre, sono protagonisti i documentari. Durante la puntata, Domenico Gambardella porta i telespettatori dall’altra parte del pianeta, in Australia Occidentale. Salvatore Braca, invece, visita la città di Belgrado, mentre la biologa marina Mariasole Bianco si trova in Oman. Infine, Francesco Malingri si trova a Panama, paese fondamentale in quanto punto di collegamento fra l’America centrale e quella meridionale.