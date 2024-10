Melaverde, la puntata del 27 ottobre: il riso e il Lago d’Iseo

Domenica 27 ottobre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. Il programma prende il via, come di consueto, dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 27 ottobre, il riso

Melaverde di domenica 27 ottobre è condotto dalla coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. L’appuntamento vero e proprio è preceduto, alle 11:00, dal format Le Storie di Melaverde. In esso, sono riproposti alcuni dei migliori servizi mai trasmessi dal programma nelle scorse edizioni. Oltre che in televisione è possibile fruire della trasmissione anche in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è Mediaset Infinity.

Grande protagonista, nella prima parte di Melaverde di oggi, è il riso. Tale alimento è il prodotto base dell’alimentazione di moltissimi paesi del mondo. Ad analizzarlo c’è Ellen Hidding.

La risicultura nella pianura ferrarese

La padrona di casa, nel corso di Melaverde di oggi, parla del riso dall’Emilia Romagna. In particolare, raggiunge le pianure della provincia di Ferrara. Un luogo, questo, che è uno dei punti di riferimento per la risicultura italiano. In un viaggio fra passato, presente e futuro, Hidding racconta la storia di quello che, attualmente, è il cereale più coltivato nel pianeta.

Risaie e canali, strumenti utilizzati per la produzione e raccolta del riso, sono delle creazioni degli esseri umani. A Ferrara, però, c’è una realtà nella quale è fondamentale l’acqua. Tale elemento ha trasformato le coltivazioni in degli ecosistemi naturali ricchissimi di flora e di fauna. Il programma di Canale 5 intervista alcuni degli imprenditori. Essi spiegano le motivazioni che gli hanno portati ad adottare una tecnica del passato.

Ogni anno, nelle loro risaie e nei canali, liberano circa un milione di avanotti, pesci di piccolissime dimensioni. Essi, nuotando, muovono l’acqua. Ciò avvantaggia, in primis, l’ossigenazione delle piantine. Inoltre, gli avanotti mangiano gli insetti infestanti, difendendo la coltivazione.

Melaverde 27 ottobre, Vincenzo Venuto nel Lago d’Iseo

Il viaggio di Melaverde di domenica 27 ottobre procede con Vincenzo Venuto. Quest’ultimo, nella puntata odierna, si collega dalla Lombardia. Più precisamente, è nelle zone adiacenti il Lago d’Iseo. Nel suo viaggio, Venuto approfondisce una realtà agricola ed agrituristica. Essa, situata fra bellezze naturali e scorci mozzafiato, porta avanti, tutti i giorni, un lavoro multidimensionale.

Melaverde racconta la storia dell’azienda, nata dalla fantasia e dall’esperienza di un imprenditore. Esso, oltre ad essere un grande conoscitore dell’area nella quale sorge l’attività, è anche un produttore di vini di eccellenza, nonché un grande appassionato di enogastronomia.