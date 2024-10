Domenica 27 ottobre, gli ospiti in tv: a Domenica In c’è Sofia Ricci, da Fazio arriva Johnny Dep

Sulle reti Rai, domenica 27 ottobre, vi sono vari programmi tv in cui sono protagonisti numerosi ospiti. In particolare, da Mara Venier a Domenica In c’è Elena Sofia Ricci.

Domenica 27 ottobre ospiti tv, chi c’è a Domenica In e a Che tempo che fa

A Domenica In del 27 ottobre è in programma un faccia a faccia con Elena Sofia Ricci, che presenta la fiction I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente. C’è il regista Gabriele Muccino, che parla del suo ultimo film Fino alla fine. In studio Il Tre, che intona la hit Occhi tristi. Per l’attualità c’è Viktoryia Ramanenka, accompagnata dall’avvocato di famiglia Pia Perricci, mamma di Leonardo Calcina, suicidatosi a soli quindici anni a Senigallia perché vittima di bullismo.

Infine, in scaletta un talk su Ballando con le stelle con protagonisti Alan Friedman, Tommaso Marini, Furkan Palali e i rispettivi maestri, Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli. Come opinionisti ci sono Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Presente, per un’intervista, Sonia Bruganelli.

A Che tempo che fa, al via su NOVE dalle 20:00, ci sono Johnny Depp, Riccardo Scamarcio ed Antonia Desplat per parlare di Modi – Tre giorni sulle ali della follia. Per la prima volta nella rete c’è la giornalista Milena Gabanelli, poi è in studio Giorgia per la nuova Niente di male. Nel parterre di ospiti ci sono anche l’attore Elio Germano, il critico d’arte Flavio Caroli, il climatologo Luca Mercalli e i giornalisti Aldo Cazzullo, Antonio Di Bella e Massimo Giannini. Al Tavolo, ai membri del cast fisso si aggiungono Benji & Fede, Alice D’Amato, Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti.

Le interviste di Francesca Fialdini

In seguito, domenica 27 ottobre dalle 17:20 circa su Rai 1, parte Da noi a ruota libera. La conduttrice Francesca Fialdini dà ampio spazio a Don Matteo, fiction di successo della rete ammiraglia. Direttamente dal cast, infatti, arriva il protagonista Raoul Bova, che interpreta Don Massimo. Con lui attesa Gaia Messerklinger, che presta il volto alla nuova PM Vittoria Guidi. Nell’appuntamento intervengono gli attori Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, protagonisti di Stucky, la nuova serie di Rai 2. Atteso Enzo Miccio, da quest’anno presentatore di TOP Tutto quanto fa tendenza. Infine, c’è Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti e in libreria con Conosci te stesso. Alcune trappole e impedimenti all’amore.

Su Rai 2, domenica 27 ottobre, alle 10:15 c’è Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego. Le due intervistano la produttrice ed attrice Simona Izzo, oltre all’attore Massimo Ghini. In studio anche Emanuele Caserio, nel cast della soap Il Paradiso delle Signore.

Domenica 27 ottobre ospiti tv, chi c’è su Rai 3

Infine, per ciò che concerne Rai 3, domenica 27 ottobre è in programma una nuova puntata de Il Cacciatore dei Sogni. Il conduttore Pietrangelo Buttafuoco, in compagnia di Silvia Salis, ex atleta e oggi Vicepresidente Vicario del Coni, intervista Alessandro Ossola, atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera.

Infine, alle ore 16:45, è atteso Rebus. Il talk show, guidato da Giorgio Zanchini con Barbara Alberti, dialoga con Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, e il conduttore di Elisir Michele Mirabella. Con essi, sono discusse le tecniche per vivere bene e a lungo.