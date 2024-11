Linea Verde, la puntata del 3 novembre in Calabria

Domenica 3 novembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è trasmesso dalle 12:20 circa.

Linea Verde 3 novembre, la provincia di Cosenza

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 3 novembre, c’è la coppia composta da Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due, anche questa settimana, sono supportati dalla co-conduttrice Margherita Granbassi. L’ex schermitrice ha il compito di percorrere i più bei itinerari presenti nelle zone visitate.

La regione protagonista di Linea Verde del 3 novembre è la Calabria. In particolare, l’appuntamento propone un focus sulle bellezze della provincia di Cosenza. Un territorio ricco di bellezze culturali e naturali, che in questo periodo è in fermento dall’attività della raccolta delle olive.

Il viaggio inizia da Rossano

Il viaggio odierno di Linea Verde, visibile in streaming su Rai Play, parte da Rossano. Una volta nella cittadina, che conta poco più di 36 mila abitanti, i presentatori si intrattengono all’interno di una sontuosa tenuta settecentesca. Un edificio, questo, posto in una location suggestiva, essendo immerso in una vasta campagna disseminata di ulivi secolari.

Peppone, durante la puntata, fa una tappa negli uliveti di San Giorgio Albanese. Un luogo che è un simbolo della produzione dell’olio extravergine d’oliva di Calabria, un prodotto di eccellenza esportato nel resto d’Italia ed anche a livello internazionale. Il racconto del conduttore procede dal borgo di San Giorgio Albanese, uno dei principali poli della cultura arbereshe. Si tratta della minoranza etno linguistica albanese situata in Italia e concentrata soprattutto sulla zona centrale e meridionale del nostro paese.

In seguito, scendendo verso la piana di Sibari, si ferma presso Corigliano Calabro, dove testimonia l’inizio della raccolta delle clementine di Calabria. Un frutto, questo, che ha ottenuto il marchio IGP, ovvero Indicazione Geografica Protetta.

Linea Verde 3 novembre, Livio Beshir nel Parco Archeologico di Sibari

A Linea Verde di domenica 3 novembre, Livio Beshir visita il Parco Archeologico di Sibari. Si tratta di una culla di civiltà sin dai tempi della Magna Grecia, che oggi ospita importanti rassegne culturali e vinicole. Dopo la visita in un uliveto, Beshir propone un focus su Luzzi, dove è presente una piantagione di kiwi.

Margherita Granbassi è a Santa Maria del Cedro, paese che prende il nome dall’agrume che qui è prodotto e celebrato mediante una festa. Tutti insieme, i tre padroni di casa si dilettano ai fornelli per preparare una ricetta tipica cosentina. Infine, è ospite Ciro Vestita, che celebra le tante virtù dell’olio di oliva.