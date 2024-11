Melaverde, la puntata del 3 novembre: il formaggio pugliese e l’isola di Vallevecchia

Domenica 3 novembre è in onda, su Canale 5, un nuovo appuntamento di Melaverde. La trasmissione, storico titolo della programmazione tv domenicale della rete ammiraglia del Biscione, è visibile dalle 11:50.

Melaverde 3 novembre, l’isola di Vallevecchia

Melaverde, domenica 3 novembre, è visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone del format, come sempre, ci sono Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. L’appuntamento vero e proprio è preceduto, alle 11:00, da Le Storie di Melaverde. In esso, sono riproposti alcuni dei migliori servizi mai trasmessi dal programma nelle scorse edizioni.

Vincenzo Venuto, durante la puntata odierna di Melaverde, si reca a Vallevecchia. Con tale nome ci si riferisce ad un’isola che si estende per oltre 800 ettari. Essa è delimitata, in tutti e quattro i suoi angoli, da acque marine, lagunari e fluviali.

L’acqua dell’isola che è trasformata in risorsa preziosa

Melaverde di oggi, domenica 3 novembre, racconta che a Vallevecchia l’acqua è trasformata in una risorsa preziosa. Infatti, contribuisce alla creazione di ecosistemi diversi, molto complessi e di grande interesse ecologico. Attualmente, l’atollo è l’ultimo lembo di terra non urbanizzato rimasto nell’Alto Adriatico. La separazione dal mondo urbanizzato avviene mediante un intricato sistema di dune.

La superfice di Vallevecchia è suddivisa in due parti. La prima è dominata dalla natura rigogliosa, fatta di pinete, boschi litoranei e zone umide ricche di specie animali. Nella seconda ci sono attività sperimentali. Tali realtà studiano per l’ideazione di sistemi innovativi, capaci di rendere maggiormente sostenibile l’agricoltura ed ottimizzare la gestione delle risorse. Un focus è proposto su Maschio Gaspardo SPA, azienda italiana leader nella produzione di attrezzature agricole.

Melaverde 3 novembre, i formaggi filanti della Puglia

Ellen Hidding, a Melaverde di domenica 3 novembre, è in Puglia. La padrona di casa raggiunge la provincia di Bari. In particolare, le telecamere di Canale 5 si recano nel borgo Noci, piccolo comune sito nella Murgia meridionale. Da qui, Hidding approfondisce la storia di un imprenditore. Esso, da anni, opera nel settore dei formaggi filanti.

Il protagonista, fin da bambino, sognava di far conoscere a tutti le delizie casearie preparate a casa da sua madre. Ricette antiche, che lui giudicava essere migliori rispetto a quelle che si trovavano nelle botteghe. Negli anni ’90, i desideri dell’uomo sono diventati realtà, quando ha fondato un’azienda a conduzione famigliare. Si tratta di una impresa che incentra la propria attività sulla qualità e sul rispetto della tradizione, portata avanti mediante la riproposizione di gesti antichi.