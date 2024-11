Melaverde, la puntata del 17 novembre: Tremosine sul Garda e il Parco del Corno alle Scale

Melaverde, storico programma di Canale 5, torna domenica 17 novembre, con un nuovo appuntamento. Il format, come da tradizione, inizia alle ore 11:50 circa.

Melaverde 17 novembre, Tremosine sul Garda

Al timone di Melaverde di oggi, domenica 17 novembre, torna la coppia composta da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto. La trasmissione è preceduta, alle 11:00, da Le Storie di Melaverde. In tale format sono riproposti alcuni dei migliori servizi andati in onda nelle scorse edizioni. Oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Ellen Hidding, nel corso di Melaverde di oggi, raggiunge la Lombardia. In particolare, propone un focus su Tremosine sul Garda, piccolo borgo di poco più di 2 mila abitanti posto in provincia di Brescia.

La storia del caseificio incentrato sulla cooperazione

La padrona di casa, a Melaverde di domenica 17 novembre, intende raccontare un esempio di quanto la cooperazione e l’unione sia importante, anche in montagna. Negli anni ’80, quando le zone di alta quota tendevano ad essere abbandonate in favore delle città, un gruppo di allevatori locali ha deciso di rimanere e fondare un caseificio comune e una cooperativa.

Si tratta di una realtà che, oggi, è divenuta molto importante, soprattutto per la produzione della Formaggella di Tremosine. Il programma mostra ai telespettatori l’intera filiera di produzione del formaggio. Inoltre, approfondisce la lavorazione che richiede tale pietanza, per poi spiegare alcuni dei possibili utilizzi del formaggio in cucina.

Melaverde 17 novembre, il Parco del Corno alle Scale

Durante Melaverde di oggi, il conduttore Vincenzo Venuto raggiunge il Parco del Corno alle Scale. L’area naturale conosciuta con questo nome è stata istituita sul finire degli anni ’80 ed è posto in Emilia Romagna. Molto suggestiva la storia di tale zona, che di fatto è scolpita sul ghiaccio dell’ultima era glaciale che ha colpito il nostro Pianeta.

Visitare il Parco del Corno alle Scale permette di effettuare un viaggio indietro nel tempo. Immersi in un ambiente quasi preistorico, Venuto scorge cascate suggestive ed incontra animali che sembrano usciti da una macchina del tempo. Coloro che decidono di visitare il Parco, però, possono anche gustare dei prodotti di eccellenza. In primis i mirtilli selvatici, che in tale territorio abbondano. Inoltre, se le condizioni meteo lo permettono, qui si possono raccogliere ottimi funghi porcini. Infine, è raccontata la storia dell’ultimo pastore autorizzato a pascolare le sue pecore nel Parco.