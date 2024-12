Alexa Vita da detective episodi Piedi di argilla e Il podcast segreto su Giallo: trama e cast

Mercoledì 4 dicembre, su Giallo, sono in onda gli episodi Piedi di argilla e Il podcast segreto di Alexa Vita da detective. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Alexa Vita da detective Piedi di argilla, regista e dove è girata

La fiction è una produzione originale dell’Australia. Qui, la prima stagione, che nel nostro paese ha esordito due settimane fa, ha debuttato nel 2019 con il titolo originale My Life is Murder. Le società che hanno realizzato il titolo sono CJZ e Greenstone TV.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura di Alexa Vita da detective sono Matt Ford, Peter Gawler, Ainslie Clouston, Chris Hawkshaw, Claire Tonkin, Monica Zanetti e Tim Pye. La regia, invece, è di Leah Purcell, Mat King, Jovita O’Shaughnessy e Ben C. Lucas.

La prima stagione è composta da dieci appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Le riprese si sono svolte fra l’Australia e la Nuova Zelanda.

Alexa Vita da detective Piedi di argilla, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Piedi di argilla di Alexa Vita da detective, la protagonista deve lavorare per risolvere un intricato caso. In particolare, le forze dell’ordine sono chiamate a risolvere il mistero dell’omicidio di Christina Cortez, assistente di un importante dirigente. La vittima è morta dopo essere stata investita e la persona che era alla guida dell’auto è stata fermata. Tuttavia, la detective è convinta che nella vicenda siano coinvolte altre persone, la cui identità, però, è ancora avvolta nel mistero.

Il podcast segreto, la trama

In seguito, la serata di oggi con Alexa Vita da detective, prende il via l’episodio intitolato Il podcast segreto. In esso, Alexa è alle prese con una forte insonnia, che le impedisce di riposare bene. Nel frattempo, deve fare luce sulla morte di un uomo, che è stato assassinato subito dopo il matrimonio del fratello. La protagonista, indagando sull’omicidio, decide di interrogare tutti gli invitati alle nozze, compresi gli sposi.

Alexa Vita da detective Piedi di argilla, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Alexa Vita da detective, la cui prima stagione procede su Giallo oggi con nuovi episodi, mercoledì 4 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa.