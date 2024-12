Verissimo, gli ospiti del 7 e dell’8 dicembre: interviste a James Franco e a Chiara Tramontano

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, il sabato, parte alle 16:30, mentre la domenica prende il via alle 16:00. Al timone dello show c’è, come sempre, Silvia Toffanin.

Verissimo 7 8 dicembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 7 dicembre è in programma una intervista all’attore James Franco. Il noto interprete e regista ha lavorato, in carriera, a pellicole molto note come 127 ore, James Dean La storia vera e Strafumati. Nel corso del faccia a faccia, l’interprete presenta il film Hey Joe, attualmente nei cinema ed ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

In seguito, nel corso di Verissimo di oggi, la padrona di casa continua a parlare del mondo del cinema. Per farlo dà spazio a Christian De Sica e Lillo, che nel periodo di Natale sono al centro del film Cortina Express.

Le altre ospiti

Durante Verissimo è in programma un faccia a faccia con Donatella Rettore. La cantante è una delle icone rock del nostro paese, avendo ideato hit come Splendido splendente, Kobra e Lamette. In studio la showgirl e conduttrice Giulia Salemi, che svela le emozioni della sua prima gravidanza. Infine c’è Jane Alexander, che ha da poco pubblicato il suo primo libro intitolato Jane.

Verissimo 7 8 dicembre, le interviste della domenica

Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 8 dicembre, Silvia Toffanin accoglie in studio Chiara Tramontano. Quest’ultima è la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal suo compagno al settimo mese di gravidanza. La parente della vittima, parlando con la conduttrice, commenta la sentenza che ha condannato Alessandro Impagnatiello all’ergastolo.

In studio, poi, si incontrano tre icone della musica e del mondo dello spettacolo italiano. Insieme, infatti, presenziano il cantautore Cristiano Malgioglio e le artiste Iva Zanicchi ed Orietta Berti. Ospite della trasmissione anche Eleonora Giorgi, attrice che da oltre un anno lotta contro un tumore al pancreas.

Durante Verissimo è proposto un lungo focus su Amici di Maria De Filippi. Direttamente dal talent della rete ammiraglia del Biscione arrivano i professori Rudi Zerbi ed Alessandra Celentano, rispettivamente coach di canto e di ballo. Inoltre c’è Riki, cantante lanciato proprio dal programma e che presenta il suo ultimo singolo, dal titolo Carillon. Infine, Toffanin effettua una doppia intervista a Claudia e a Lorenzo. I due, che si sono conosciuti ed innamorati durante l’esperienza nel dating show di Uomini e Donne, rivedono per la prima volta le immagini del loro recente matrimonio.