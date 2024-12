Linea Verde, la puntata dell’8 dicembre: dalla provincia di Caserta a Roma

Domenica 8 dicembre, su Rai 1, è in programma un nuovo appuntamento di Linea Verde. Lo storico format della TV di Stato è proposto, come di consueto, dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde 8 dicembre, dalla Campania al Lazio

Al timone di Linea Verde, anche domenica 8 dicembre, ci sono Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due, al loro fianco, possono contare sulla presenza di Margherita Granbassi. L’ex campionessa di scherma mostra i luoghi naturalistici più belli presenti nelle zone visitate. L’appuntamento, oltre che sulla rete ammiraglia Rai, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Durante Linea Verde di oggi è percorso un itinerario che tocca due, diverse regioni del nostro paese. Il viaggio, infatti, parte dalla Campania, più precisamente dalla provincia di Caserta. La tappa finale, invece, è nel Lazio, nel pieno centro storico della capitale Roma.

Una tipica fattoria di Presenzano

Il punto di partenza di Linea Verde dell’8 dicembre è in una tipica fattoria di Presenzano. Posta nel lembo settentrionale della Campania, i conduttori incontrano, all’interno, i membri del gruppo folk dei Bottari di Macerata Campania. Peppone e Beshir, poi, hanno la possibilità di gustare la pastellessa, tipica ricetta a base di castagne ed eccellenza locale.

Beshir, in seguito, visita varie realtà agricole della provincia di Caserta. Così facendo, si concentra sulla filiera di produzione dei kaki e delle mele annurche, varietà pregiata che vanta il marchio IGP. Per parlare della grande tradizione casearia della regione, il conduttore ha un faccia a faccia con Manuel Lombardi, esperto di formaggi. Infine, visita il borgo di Sessa Aurunca, ricca di tesori storico-architettonici.

Linea Verde 8 dicembre, Peppone percorre la Via Appia

Margherita Granbassi, a Linea Verde di domenica 8 dicembre, effettua una sessione di trekking in quel di Roccamonfina. Per farlo, percorre il panoramico pendio del vulcano, in un itinerario arricchito da boschi e castagneti. L’ex schermista arriva all’Orto della Regina, un sito archeologico antichissimo.

Infine, Peppone Calabrese percorre la Via Appia, antica strada romana che collegava la capitale a Capua. Per il conduttore è in programma una missione speciale: celebrare l’inizio della messa in scena di Aggiungi un posto a tavola, spettacolo proposto al Teatro Brancaccio. Prima, però, si ferma a Mondragone, sui Monti Lepini e nei Castelli Romani. In tutte queste località, il padrone di casa effettua degli acquisti di prodotti tipici e di eccellenze locali. Fra queste spiccano la mozzarella di bufala, il prosciutto di Bassiano e il pane tipico di Genziano.