Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia, le puntate del 14 dicembre: fra le protagoniste Latina

Sabat0 14 dicembre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. Le trasmissioni, come sempre, prendono il via, rispettivamente, alle 11:35, alle 12:00 ed alle 12:25.

Origini a Mantova

Origini, sabato 14 dicembre, è guidato da Valentina Caruso e Francesco Gasparri. I due, questa settimana, si recano in Lombardia e, in particolare, a Mantova. Di recente, nei pressi della cittadina, è stato scoperto un nuovo sito archeologico: una sepoltura di resti umani, risalenti ad oltre 6 mila anni fa.

Con l’occasione, i padroni di casa propongono un focus sulle tante colonizzazioni subite nei millenni da Mantova. Gasparri e Caruso analizzano, soprattutto, i resti delle popolazioni del Neolitico. Fra gli altri, ci sono i famosi Amanti di Valdaro. Altre tracce storiche importanti sono quelle dei Celti, degli Etruschi e soprattutto dei Romani. Mantova, però, è fortemente legata a Virgilio, noto autore. Nel periodo del Rinascimento, poi, la città ha avuto un periodo di grande ricchezza. Il merito, in questo caso, è soprattutto dei Gonzaga.

Linea Verde Italia 14 dicembre, Latina

In seguito, sabato 14 dicembre, parte su Rai 1 la nuova puntata di Linea Verde Bike. Al timone ci sono Federico Quaranta e Giulia Capocchi. I due, nell’ultimo appuntamento dell’edizione autunnale, visitano la provincia di Cuneo. Una località, essa, conosciuta con il nome di Provincia Granda per l’imponente estensione territoriale. Durante il tragitto in bici, Quaranta e Capocchi propongono un focus sulle attività economiche prevalenti della zona. Fra queste l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato.

Infine, Elisa Isoardi e Monica Caradonna guidano, il 14 dicembre, Linea Verde Italia. La trasmissione è visibile dalle 12:25, sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Il format, oggi, è ambientato nel Lazio, a Latina.

Linea Verde Italia 14 dicembre, il Parco Nazionale del Circeo

Il viaggio di Isoardi e Caradonna, a Linea Verde Italia del 14 dicembre, inizia dal centro città. Le padroni di casa salutano il pubblico da una speciale carrozza elettrica. Un mezzo, esso, ideato dal Polo per la Mobilità Sostenibile dell’Università Sapienza di Roma. In seguito visitano il Parco Nazionale del Circeo e il giardino di Ninfa. Poi approdano nelle isole Ponza e Ventotene. Località, queste, che grazie ai fondi provenienti con il PNRR mirano a divenire realtà green ed ecosostenibili.

A Cisterna di Latina è raccontato il progetto di riconversione di un vecchio stabilimento industriale dismesso. Caradonna ed Isoardi propongono un focus anche su una vecchia discarica. Una volta esaurita la sua capacità ricettiva di rifiuti, si è trasformata in un hub energetico. Infine, spazio all’attività del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.