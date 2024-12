Stasera in tv sabato 14 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 14 dicembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto.

Stasera in tv sabato 14 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Al termine della seconda semifinale, in programma questa sera, sapremo quali sono i finalisti dell’edizione numero 19 della gara condotta da Milly Carlucci. Come sempre il verdetto terrà conto anche dei voti, in molti casi discutibili, di Guillermo Mariotto e degli altri membri della giuria.

Su Rai3, alle 21.05, il programma Sapiens, un solo pianeta. Da dove veniamo? Come è nata l’Europa? E quando? La sua storia è simile a quella degli altri continenti? Le storie degli uomini europei sono decise dalla geografia e dalla geologia? Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentra Mario Tozzi nella puntata di questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Le voci di dentro. Trasposizione tv del 1978 della commedia scritta da Eduardo De Filippo. Protagonista è Alberto Saporito, che denuncia i vicini di omicidio. Resosi conto di aver solo sognato il delitto, ritratta la testimonianza ma suscita i sospetti della polizia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Il Volo – Tutti per uno. Nel terzo dei tre grandi concerti all’Arena di Verona, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone duettano sul palco con Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, e Nina Zilli. C’è anche Eleonora Abbagnato mentre l’ospite non musicale è Enrico Brignano.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Ultima puntata del 2024 per il talk di Massimo Gramellini che apre il weekend della rete. Ci attende un’altra serata di notizie raccontate in un modo particolare e che inizierà, come di consueto, con la lavagna di Roberto Vecchioni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. L’osteria top di Lucca è l’obiettivo di questa settimana di Alessandro Borghese. Si sfidano Stella polare, Antica Osteria già dal 1950, La Dritta, La corte dei limoni. Il premio per la categoria Special va alla migliore zuppa frantoiana.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Scuorno” con Salvatore Esposito, Silvio D’Amico. Vincenzo e Sonia indagano sulla morte di una ragazza: sembrerebbe trattarsi di un caso di “revenge porn”. L’indagine si complica quando si scontrano con un noto uomo politico.

I film di questa sera sabato 14 dicembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1961, di Anthony Mann, El Cid, con Charlton Heston. Spagna, XI secolo. Durante l’invasione dei Mori e le lotte intestine per il potere, si narrano le vicende del condottiero Rodrigo Diaz de Bivar, diventato il leggendario El Cid, il più grande eroe di quella terra.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di Castellano e Pipolo, Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto. L’ingenuo contadino Artemio (Renato Pozzetto) vive un’esistenza noiosissima a Borgo Tre Case, un minuscolo paese della provincia pavese. Arrivato a 40 anni decide di cambiare vita e di trasferirsi a Milano, dove vive il cugino Severino (Massimo Boldi). Presto, però, scopre che il parente è un ladro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2022, di Jeff Fowler, Sonic 2 – Il film, con James Marsden, Jim Carrey. Ancora una volta Sonic deve sventare i piani del perfido Dr. Robotnik (Jim Carrey), che è tornato sulla Terra con un alleato, il guerriero echidna Knuckles. I due sono alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Sonic però è pronto a fermarlo assieme al suo nuovo amico, il piccolo Tails.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q., con Denzel Washington, Anne Heche. John Quincy Archibald è il padre di un bambino gravemente malato al quale l’assicurazione non intende pagare le cure. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta, con Sergio Castellitto. Leone è un cinquantenne ricco e misterioso, ma soprattutto molto solo. Per la notte di Natale affitta una compagnia di attori: devono interpretare la famiglia che non ha mai avuto.

Stasera in tv sabato 14 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Savi Gabizon, Era mio figlio, con Richard Gere. Daniel, ricco sessantenne, incontra una sua ex che gli rivela di aver avuto un figlio da lui vent’anni prima e che questi è morto in un incidente stradale. Sconvolto, cerca di scoprire i dettagli della vita del figlio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Gilles De Maistre, Mia e il leone bianco, con Daniah De Villiers. La giovane Mia stringe un legame speciale con un leone bianco, Charlie. Quando scopre che l’animale è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di David Fincher, The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di Nicholas, uomo d’affari, viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione ad un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.