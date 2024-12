Domenica 15 dicembre, gli ospiti in tv: Angela Merkel da Fazio, Cazzullo a Domenica In

Domenica 15 dicembre, nelle varie trasmissioni tv italiane, sono accolti numerosi ospiti. Solita carrellata di star a Che tempo che fa, show condotto da Fabio Fazio su NOVE.

Domenica 15 dicembre ospiti in tv, Angela Merkel da Fazio

A Che tempo che fa di domenica 15 dicembre, al via alle 20:00 su NOVE, è in studio Angela Merkel. L’ex leader della Germania è stata fra i leader politici più influenti del mondo. Cancelliera della Germania dal 2005 al 2021, rilascia un’esclusiva intervista in occasione dell’uscita della sua autobiografia intitolata Libertà.

Fazio, in seguito, ospita Gianni Morandi, che ha da poco compiuto 80 anni e che esegue, in live, la sua nuova hit L’attrazione, scritta da Lorenzo Jovanotti. Fra i protagonisti dell’appuntamento ci sono Lillo e Christian De Sica, nei cinema con la pellicola Cortina Express. Per il mondo della musica c’è Mahmood, che nel 2025 girerà i palazzetti sportivi italiani con l’N.L.D.A. TOUR.

Nella rubrica de Il Tavolo, oltre agli ospiti fissi, ci sono il cantautore Mr. Rain, i comici Ale e Franz e la ballerina Anastasia Kuzmina. Attesi anche Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella, oltre ai già citati Lillo e Christian De Sica.

Omaggio a Ivana Spagna da Mara Venier

Per ciò che concerne Rai 1, dalle 14:00 di domenica 15 dicembre prende il via una nuova puntata di Domenica In. La trasmissione, guidata da Mara Venier, apre con Lorenzo Pieraccioni ed Alessandro Siani, protagonisti del film Io e te dobbiamo parlare, al cinema dal prossimo 19 dicembre. Direttamente da Ballando con le stelle arriva l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini, affiancata dal suo maestro Pasquale La Rocca. Grande spazio, nello show, lo ha Ivana Spagna. La cantante, alla vigilia del suo 70esimo compleanno, si esibisce su alcuni dei suoi brani più celebri, come Il cerchio della vita e Gente come noi. Presenta, poi, la sua ultima canzone dal titolo T’Amo, T’Amo, T’Amo.

Mara Venier intervista Amanda Bonini, ultima compagna di Pino Daniele, scomparso il 5 gennaio del 2015 in seguito ad un improvviso arresto cardiaco. Per ricordare il paroliere c’è il giornalista Pietro Perone, autore del libro Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò. Infine, c’è Aldo Cazzullo, che parla del libro Il Dio dei nostri padri.

Domenica 15 dicembre ospiti in tv, Selvaggia Lucarelli da Fialdini

Infine, domenica 15 dicembre, dalle 17:20 circa su Rai 1, parte un nuovo appuntamento ricco di ospiti di Da noi a ruota libera. La padrona di casa Francesca Fialdini parla di Ballando con le stelle con la giudice Selvaggia Lucarelli e l’ex concorrente Massimiliano Ossini. Attesa Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica che ha vinto la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Infine, c’è l’attore Massimiliano Gallo, che interpreta Vincenzo Malinconico nell’omonima fiction di Rai 1.