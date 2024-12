Domenica 22 dicembre, gli ospiti in tv: da Fazio c’è Richard Gere, Mara Venier con Madonia e De Sica

Domenica 22 dicembre, nei vari programmi tv, sono accolti numerosi ospiti. Nell’ultima puntata dell’anno di Che tempo che fa, in particolare, è dato spazio a Richard Gere.

Domenica 22 dicembre ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Durante Che tempo che fa di domenica 22 dicembre è presente, fra gli ospiti, il divo di Hollywood. Gere, infatti, è uno degli attori più amati, avendo ricevuto, fra gli altri, un Golden Globe e un David di Donatello. Da anni, inoltre, è un fervente attivista, in prima linea nella lotta al fianco dei più deboli. Altro ospite internazionale intervistato da Fabio Fazio è il cantante Michael Bublé, che intona il suo nuovo brano natalizio intitolato Maybe This Christmas.

Altri protagonisti di Che tempo che fa del 22 dicembre sono Ficarra e Picone, che da gennaio sono al cinema con il film L’Abbaglio. Molto attesa è Alessia Marcuzzi, che a breve debutta, su Amazon Prime Video, con il format Red Carpet Vip al tappeto. Per l’attualità intervengono, fra gli altri, i giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Giannini ed Annalisa Cuzzocrea.

Nella rubrica de Il Tavolo di Che tempo che fa di domenica 22 dicembre, oltre agli ospiti fissi, ci sono la già citata Alessia Marcuzzi, Giucas Casella, i Ricchi e Poveri e Giovanni Esposito.

Il cast di Diamanti da Mara Venier

Su Rai 1, è attesa una solita carrellata di ospiti a Domenica In, al via il 22 dicembre dalle ore 14:00. Mara Venier accoglie in studio l’intero cast di attrici di Diamanti, pellicola diffusa nei cinema e nella quale la stessa conduttrice ha recitato. In tale spazio presenziano Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Carla Signoris.

Christian De Sica, Isabella Ferrari e Francesco Bruno presentano Cortina Express, nelle sale dal 23 dicembre. Il ballerino Angelo Madonia racconta la sua esperienza a Ballando con le stelle, terminata nelle scorse settimane con un allontanamento. In seguito è proposto un focus sulla solidarietà con Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e con Luca Cordero di Montezemolo, Presidente della Fondazione Telethon. Infine, in collegamento da Napoli, c’è Vincenzo Salemme, che parla della commedia Natale in casa Cupiello.

Domenica 22 dicembre ospiti tv, lo Speciale Timeline

Infine, fra gli appuntamenti più attesi in tv di domenica 22 dicembre c’è quello con Speciale Timeline. Il programma di Marco Carrara, eccezionalmente in onda per un’ora dalle 14:30 su Rai 3, analizza, mediante i social media, i principali accadimenti dell’anno. Tanti gli ospiti presenti durante la puntata: fra gli altri, c’è Francesco Guccini.