Linea Bianca 2025, il 4 gennaio la prima puntata: le Dolomiti Ampezzane

Sabato 4 gennaio, su Rai 1, è in onda la prima puntata dell’edizione 2025 di Linea Bianca. Il programma, rispetto allo scorso anno, cambia la collocazione oraria: il format, infatti, prende il via, rigorosamente il sabato, dalle 11:25 circa.

Linea Bianca 2025, i conduttori

Al centro di Linea Bianca 2025, come di consueto, ci sono le principali località montane del nostro paese. A guidare il racconto c’è il confermato trio di conduttori già protagonisti delle ultime edizioni. In primis c’è Massimiliano Ossini, fresco dell’esperienza da concorrente di Ballando con le stelle e presenza fissa della trasmissione sin dalla seconda edizione.

Al suo fianco, per l’ottava volta consecutiva, c’è Giulia Capocchi, che ha il compito, in ogni puntata, di incontrare gli abitanti delle località visitate. A loro si aggiunge l’ironia di Lino Zani, grande conoscitore della montagna e già nel cast del format Linea Verde Sentieri.

Linea Bianca, che nel 2025 giunge alla tredicesima edizione, è fruibile non solo in televisione, ma anche in diretta streaming. A tal proposito, il punto di riferimento è la piattaforma Rai Play.

Le Dolomiti Ampezzane

Durante il primo appuntamento della nuova stagione di Linea Bianca, in onda oggi, sabato 4 gennaio, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, i presentatori si recano nelle Dolomiti Ampezzane. Il viaggio prende il via in alta quota, da un’altezza di oltre 2700 metri sopra il livello del mare.

Le telecamere sono situate nella vetta della Croda da Lago, posta fra Cortina e San Vito di Cadore, nel suggestivo contesto delle Dolomiti. Si tratta di una location dichiarata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e che è spiegata nei minimi dettagli da una guida alpina locale.

Linea Bianca 2025, la storia di integrazione di Stella

Nel corso di Linea Bianca di oggi, sabato 4 gennaio, la narrazione si sposta a Cortina. Nella cittadina, punto di riferimento italiano ed internazionale per il turismo invernale, è proposto un focus sulla storia di Stella. Originaria della Cina, la sua è una storia di perfetta integrazione. La ragazza, infatti, è riuscita a trasformare un’idea semplice in un vero e proprio successo imprenditoriale.

A Cortina D’Ampezzo, inoltre, è visitato il comprensorio sciistico. Si tratta di uno stabilimento dalle grandissime potenzialità, che può contare su oltre 120 km di piste e 36 moderni impianti di risalita. Nei pressi di Serdes, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, è incontrato Antonio, giovane artista di origine campane che da tempo vive e lavora in questa piccola e caratteristica frazione di Selva di Cadore. Infine, nel lago Ghedina, a Cortina, è dato spazio ad un agronomo, che fornisce i consigli per una scelta dell’albero di Natale sostenibile e rispettosa dell’ambiente.