Stasera in tv sabato 4 dicembre 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 4 gennaio 2025. Su Rai3 il programma condotto da Barbara Gallavotti, Quinta dimensione. Su Rete 4, il film con Roberto Benigni e Massimo Troisi, Non ci resta che piangere.

Stasera in tv sabato 4 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, Festival del Circo di Montecarlo. Al termine della seconda e ultima puntata, commentata da Serena Autieri e Alessandro Serena, vengono assegnati i Premi Clown d’oro, d’argento e di bronzo, proprio come avviene per le Olimpiadi o i Mondiali di calcio, contesi da artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale.

Su Rai2, alle 21.00, il film documentario Pino Daniele – Il tempo resterà. Il docu-film del 2017 diretto da Giorgio Verdelli, propone un ritratto del grande Pino Daniele (1955-2015) in cui si alternano immagini, testimonianze di amici e colleghi e le sue interpretazioni più celebri degli Anni 70. Filo conduttore, le canzoni e le parole dello stesso artista che ci ha lasciato 10 anni fa.

Su Rai3, alle 21.10, il programma Quinta dimensione. La puntata è dedicata all’Intelligenza Artificiale, che sta cambiando la nostra vita con una velocità mai vista prima. Dalla medicina all’arte, dalla cybersicurezza ai robot umanoidi, Barbara Gallavotti osserva gli ambiti in cui è già irrinunciabile e fa il punto sull’integrazione tra umani e macchine.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Il sindaco del Rione Sanità, con Eduardo De Filippo. Commedia scritta e interpretata da Eduardo De Filippo che veste i panni di Antonio Barracano, una sorta di capo camorrista che amministra la giustizia nel quartiere Sanità a modo suo, ma con una morale che gli costerà cara.

Programmi Mediaset, Tv8, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Pooh: noi amici per sempre. Arriva in tv il concerto dello scorso 5 luglio in Piazza San Marco. Una serata memorabile, condotta da Michelle Hunziker, che ha visto Riccardo Fogli, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Red Canzian eseguire tutte le loro hit, tra cui “Noi due nel mondo e nell’anima” con Patty Pravo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Valle d’Aosta alla ricerca del miglior ristorante d’alta quota. In lizza: Ristorante Chiecco e La Grolla a Courmayeur, Novez e Campo Base a Champoluc. Il premio per la categoria Special va alla migliore zuppa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Appucundria” con Salvatore Esposito. Vincenzo Palmieri, allievo del famoso commissario Rizzo, ritorna a Napoli dopo diversi anni. L’ispettore dovrà conquistarsi la fiducia della squadra, che lo considera indisciplinato.

I film di questa sera sabato 4 gennaio 2025

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2000, di Dominic Sena, Fuori in 60 secondi, con Nicolas Cage, Angelina Jolie. L’ex ladro d’auto Memphis Raines torna in azione per aiutare il fratello. Un boss minaccia di ucciderlo se non gli saranno consegnate 50 vetture di lusso entro 72 ore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Michele Soavi, La Befana vien di notte, con Paola Cortellesi. Paola, maestra di giorno e Befana di notte, viene rapita a ridosso dell’Epifania da un produttore di giocattoli. Un gruppo di allievi, scoperto il suo segreto, decide di aiutarla.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi, Non ci resta che piangere. Il maestro elementare Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi) stanno viaggiando in automobile. Sorpresi da un temporale, passano la notte in un casolare. La mattina dopo si ritrovano catapultati nel 1492. Incontrano così, tra gli altri, Leonardo da Vinci e la bella Pia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Garth Jennings, Sing. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando però una serie di debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti. Un topo imbroglione, una timida elefantina, una madre di 25 maialini, un giovane gorilla e una porcospina punk-rock.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1998, di Mimi Leder, Deep impact, con Téa Leoni, Robert Duvall, Morgan Freeman. Una cometa sta per colpire la Terra. Il presidente americano invia degli astronauti nello spazio per tentare di deviarla. Intanto la popolazione mondiale trattiene il respiro.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Nicholas Jarecki, Crisis, con Armie Hammer, Gary Oledman. Nel pieno di un’epidemia di oppioidi, tre diverse storie, tutte legate ai conflitti di droga in corso, finiscono inevitabilmente per intrecciarsi tra di loro. Tra queste quella di Jake Kahane.

Stasera in tv sabato 4 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2024, di Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine, Kung Fu Panda 4. Una potente mutaforma mette gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po. Quest’ultimo, facendo squadra con una volpe corsara dotata di una grande prontezza di spirito, deve cercare di fermarla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, John Carroll Lynch. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea, burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su Sky Cinema Family, alle 23.25, il film commedia del 1992, di Brian Levant, Beethoven, con Charles Grodin. George, padre burbero ma dal cuore d’oro, accontenta i figli e si porta in casa Beethoven, cucciolo di sanbernardo. Ben presto la sua casa viene messa a soqquadro dall’irruenza di un quintale di cane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2023, di Scott Beck e Bryan Woods, 65 – Fuga dalla Terra, con Adam Driver. A causa della collisione con un asteroide, un’astronave precipita su un pianeta sconosciuto. Tra i sopravvissuti ci sono il pilota Mills e la giovane Koa che, insieme a lui, andrà alla scoperta di questo nuovo mondo.