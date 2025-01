Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia, le puntate del 4 gennaio: protagoniste Lecce e Napoli

Sabato 4 gennaio, su Rai 1, sono in onda due nuove puntate di Linea Verde Tipico e di Linea Verde Italia. I format sono visibili, rispettivamente, dalle 12:00 e dalle 12:25 circa.

Linea Verde Tipico tra Pompei e la Costiera Amalfitana

Linea Verde Tipico di oggi è condotto da Federico Quaranta. Il programma, questa settimana, propone un focus sul territorio che circonda la città metropolitana di Napoli. Una zona ricca di storia e di tradizione, che Quaranta racconta a partire dall’Area Archeologica di Pompei.

Antica città romana, è nota in tutto il mondo in quanto è stato sepolta da metri di cenere e pomice dopo la catastrofica eruzione del Vesuvio. Il conduttore, accompagnato da esperti e grandi conoscitori del luogo, svela tutti i segreti di un borgo che sembra essersi cristallizzato nel tempo.

Linea Verde Italia 4 gennaio, Isoardi e Caradonna in Salento

In seguito, su Rai 1, prende il via la puntata di Linea Verde Italia. Al timone, come sempre, ci sono Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Dopo la trasferta in Etiopia di sette giorni fa, le due presentatrici tornano in Italia e si fermano in Puglia. In particolare, si concentrano sul Salento, una delle zone maggiormente apprezzate e frequentate della regione.

La puntata, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ambientata fra le vie del centro di Lecce. L’itinerario delle conduttrice mira a proporre un focus la sua anima più innovativa e tecnologica, partendo da un’iniziativa di educazione ambientale che coinvolge l’intero capoluogo. Si tratta di un progetto che diffonde musica, reading letterari e guide turistiche per incentivare l’uso dei mezzi pubblici.

Linea Verde Italia 4 gennaio, l’orto botanico dell’Università del Salento

In seguito, Linea Verde Italia del 4 gennaio racconta l’impegno dell’Istituto Superiore Galilei-Costa-Scarambone. Si tratta di un’istituzione molto importante, che ha conquistato il prestigioso “World’s best school prize” per il miglior ambiente scolastico del mondo.

Ci si sposta all’orto botanico dell’Università del Salento, per seguire la sperimentazione per la tutela della biodiversità, che avviene mediante un innovativo strumento tecnologico ideato dal CERN.

Isoardi, con la Guardia Costiera di Gallipoli, fa un’escursione al largo dell’area marina protetta di Porto Cesareo. Visita, in seguito, il 61° Stormo dell’Aeronautica Militare, base di Galatina, per mostrare in che modo sono raccolti i dati utili per le previsioni metereologiche. Infine, Monica Caradonna, a Nardò, visita i tanti murales, mentre a Casarano mostra l’impegno di una start up realizzata da due giovani, che hanno inventato le sneakers riciclabili all’infinito.