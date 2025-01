Linea Bianca, Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia, le puntate dell’11 gennaio: il Veneto e Genova

Sabato 11 gennaio, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia. I programmi sono visibili, rispettivamente, alle ore 11:25, alle 12:00 ed alle 12:25.

Linea Bianca 11 gennaio, protagonista il Veneto

Quella dell’11 gennaio è, per Linea Bianca, la seconda puntata della nuova edizione. Al timone, come sempre, c’è Massimiliano Ossini, affiancato nell’avventura da Lino Zani e Giulia Capocchi. Il racconto, questa settimana, si concentra sul Veneto e, in particolare, sul territorio dell’Alto Agordino.

La prima tappa, come sempre, è in alta quota. Il conduttore, accompagnato da una guida e grande conoscitore della zona, esplora le bellezze delle cime del gruppo Croda da Lago, sul versante Altopiano Mondeval, nel meraviglioso contesto delle Dolomiti. Sono località che superano i 2.300 metri sopra il livello del mare e che sono state dichiarate Patrimonio mondiale dall’UNESCO. In seguito, all’interno di un rifugio delle Cinque Torri, sono raccontati i segreti di una sana e gustosa colazione dello sciatore.

Linea Bianca 11 gennaio, il sentiero Dolomiti in miniatura

Durante Linea Bianca dell’11 gennaio i padroni di casa percorrono il sentiero delle Dolomiti in miniatura. Si tratta di un percorso unico, arricchito dalle opere realizzate da artisti provenienti da ogni parte del pianeta. A Livinallongo, poi, sono gustati i tantissimi prodotti di eccellenza del settore caseario, dallo Schiz alla Tosella al Morlacco. Infine, a San Tommaso Agodino è svelato il progetto Orti Rupestri. Esso è finalizzato alla scoperta e valorizzazione delle specie autoctone, oltre che alla tutela della biodiversità.

Federico Quaranta, con Linea Verde Tipico, l’11 gennaio rimane in Veneto. A tal proposito, dà spazio alla provincia trevigiana. Una terra ricca di aziende ed imprese che contribuiscono, con il loro lavoro, alla diffusione del marchio Made in Italy.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono a Genova

La giornata con le Linee di sabato 11 gennaio termina alle 12:25 circa con Linea Verde Italia. Il format, guidato da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, è a Genova. Il viaggio parte da Piazza della Vittoria, la più grande della città. Si prosegue nell’Area Marina di Portofino, per poi approfondire l’operato dell’Università di Genova, da anni impegnata nel sostegno della biodiversità.

Grande spazio, durante la puntata, lo ha l’Acquario di Genova. Si tratta di un luogo che attira centinaia di migliaia di visitati ogni anno e che dà la possibilità di ammirare la ricchezza dei mari e degli ambienti acquatici del pianeta. Infine, a Prà, si parla del basilico, caratteristico della regione ed elemento prezioso per la preparazione del pesto.