Sabato 11 gennaio, gli ospiti in tv: a TV Talk ci sono Liorni e Giletti, a Playlist c’è Carlo Conti

Sabato 11 gennaio, nel primo fine settimana dopo la fine delle festività, tornano in onda, in tv, vari programmi con vari ospiti. Fra tutti, torna TV Talk con Mia Ceran, che per l’occasione dà spazio a numerosi volti noti.

Su Rai 3, sabato 11 gennaio dalle ore 15:00, è visibile una nuova puntata di TV Talk. Al timone c’è Mia Ceran, affiancata in studio da Cinzia Bancone, Silvia Motta, Sebastiano Pucciarelli e tutto il cast di analisti.

Ampio spazio lo ha il modo con cui la tv italiana ha trattato la vicenda di Cecilia Sala. La giornalista, a fine dicembre, è stata rapita in Iran ed ha fatto ritorno nel nostro paese solo pochi giorni fa, dopo quasi tre settimane di prigionia. Per parlarne, in studio ci sono il giornalista Mario Calabresi, Carlo Puca, Maria Volpe e Massimo Giletti. Con quest’ultimo, in seguito, è approfondita l’avventura con Lo stato delle cose, format che gli ha permesso di tornare sulla TV di Stato.

A TV Talk di oggi c’è Marco Liorni, alla viglia del debutto con Ora o mai più, trasmesso nel prime time di sabato di Rai 1. Dopo la rubrica ReTVeet ci sono Renzo Arbore ed Andrea Delogu, fra i protagonisti di Rai 2 con gli show Come ridevamo e La porta magica. Durante la puntata intervengono, in qualità di ospiti, anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola e Claudia Rossi.

A Playlist c’è Carlo Conti

Spostandosi su Rai 2, sabato 11 gennaio è molto atteso Playlist Tutto ciò che è musica. Nello show, in onda dalle 14:00 e guidato da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, partecipa Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Atteso il comico Alessandro Siani. Per la musica, Sal Da Vinci presenta la hit Non è vero che sto bene. A seguire c’è un medley dei più grandi successi di Shade, mentre Icy Subzero si esibisce con Vergine Maria. Erica Mou canta, in esclusiva, Mani d’ortica. Infine, si balla con Standing ovation di Tancredi.

Sabato 11 gennaio ospiti in tv, chi c’è ad Onorevoli confessioni

Sabato 11 gennaio ripartono, infine, altri due programmi. Il primo è La biblioteca dei sentimenti con Greta Mauro, al via su Rai 3 alle 16:30. Ospiti del format sono la scrittrice Barbara Alberti e il critico letterario Paolo Di Paolo. La seconda trasmissione che ritorna in programmazione, questa volta su Rai 2, è Onorevoli confessioni di Laura Tecce. Si racconta a tutto tondo, fra vita privata e lavorativa, la Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.