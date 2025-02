Dalla Strada al Palco 2025, la vincitrice è Selma Ezzine: chi è e come è andata la finale

Venerdì 7 febbraio, Selma Ezzine ha vinto la finale di Dalla Strada al Palco 2025. Il trionfo della giovane è andato in onda, dalle 21:20 circa, su Rai 1.

Dalla Strada al Palco 2025 Selma Ezzine, chi è la giovane artista

Selma Ezzine, trionfatrice di Dalla Strada al Palco 2025, ha solamente venti anni. Nonostante la giovane età, ha una voce matura ed un’ottima capacità di stare sul palco. Non a caso, ha convinto tutti, sia il pubblico in studio che i passanti importanti, ovvero Massimo Lopez, Luca Argentero ed Ema Stokholma.

Ezzine, nella clip di presentazione che ha preceduto la performance, ha dichiarato: “Il canto è la mia più grande passione ed oggi è anche un lavoro. Quando ho deciso di lasciare l’Università in Giurisprudenza temevo la reazione dei miei genitori, ma in realtà mi sono stati molto vicini, soprattutto mio padre che mi ha suggerito di seguire la mia strada. Esibirmi su questo palco è stato bellissimo, io credo poco in me stessa e non mi aspettavo la reazione e il calore del pubblico. Mi sono sentita protetta, appena sono uscita dallo studio ho chiamato i miei genitori“. Ha dedicato la vittoria alla famiglia, per la quale prova “un mondo di bene“.

Il duetto con Big Mama ha convinto tutti

La finale di Dalla Strada al Palco 2025 ha avuto un livello artistico decisamente molto elevato. Ogni concorrente si è esibito, sul palco, con un ospite, nazionale od internazionale. In particolare, hanno partecipato all’ultima puntata dello show Katia Ricciarelli, gli Eiffel 65, Giusy Ferreri, Angelica Lismondo, Lorenzo Licitra, Tommaso Stanzani e Fausto Leali. Con loro, hanno presenziato anche Ron, il quartetto d’archi Alter Echo, Luca Argentero, Amii Stewart e Big Mama.

Quest’ultima, artista rivelazione del Festival di Sanremo 2024, ha duettato insieme alla vincitrice Selma Ezzine con la hit Lady Marmalade. Le due sono state premiate con ben 841 punti, classificandosi al primo posto. Il secondo gradino del podio è andato al duo acrobati Jonny e Manuel, supportati da Lorenzo Licitra, che ha cantato dal vivo il brano I Don’t Miss a Thing degli Aerosmith. Infine, la terza posizione è del pianista Francesco Sicilia, che ha suonato accompagnando la lettura di una poesia da lui scritta e declamata da Luca Argentero.

Dalla Strada al Palco 2025 Selma Ezzine, gli ascolti

Con l’appuntamento del 7 febbraio, dunque, è giunta al termine l’edizione 2025 di Dalla Strada al Palco. Il programma, quest’anno, è andato per la prima volta in onda su Rai 1 ed è stato condotto dalla nuova coppia composta da Nek e Bianca Guaccero. La conduzione a due ha funzionato e fra i padroni di casa si è creata subito una bella alchimia, che ha reso il format decisamente più piacevole.

La finale ha convinto 3,1 milioni di telespettatori, per una share del 21%. In totale, l’edizione ha intrattenuto una media di 2,8 milioni di italiani, con il 18,8% di share. Un dato, questo, decisamente più alto rispetto a quello dell’anno scorso, quando su Rai 2 ha convinto poco più di un milione di persone con il 6,56% di share.