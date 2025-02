Paesi che vai, la puntata del 9 febbraio a San Marino

Domenica 9 febbraio, Rai 2 manda in onda un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Il programma prende il via alle 14:00 circa.

Paesi che vai 9 febbraio, San Marino

Al timone di Paesi che vai di oggi torna, come sempre, Livio Leonardi. Quest’ultimo, anche nella puntata odierna, analizza la storia e le tradizioni del luogo visitato, affiancandole a quelle di un personaggio molto influente della storia italiana e non solo. Il format, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

A Paesi che vai di oggi, il padrone di casa abbandona l’Italia e si reca in quello che è uno degli Stati più piccoli e al tempo stesso affascinanti del mondo. Stiamo parlando di San Marino, un’antichissima Repubblica che, nel corso dei secoli, ha difeso strenuamente la propria indipendenza, resistendo a guerre, invasioni, dittature e stravolgimenti politici.

Il Palazzo Pubblico, la sede dei Due Reggenti

San Marino, per la sua posizione geografica, ha da sempre rapporti molto stretti con il nostro paese. Posto al confine fra l’Emilia Romagna e le Marche, il Paese conta poco più di 33 mila residenti, che parlano il dialetto sammarinese e, soprattutto, l’italiano, che è la lingua ufficiale. Secondo la tradizione, l’indipendenza risale addirittura al 3 settembre del 301 d.C, quando una piccola comunità cristiana si è stabilita nei territori adiacenti il Monte Titano.

Gli spettatori, durante Paesi che vai del 9 febbraio, hanno la possibilità di entrare all’interno dei luoghi simbolo della Repubblica. In primis è raggiunto Palazzo Pubblico, sede dei due Capitani Reggenti e dei Consigli, gli organi di governo. Per questo motivo, l’edificio è vigilato dalle Guardie di Rocca nelle loro splendide uniformi.

Paesi che vai 9 febbraio, la storia di Marino, profugo diventato Santo

A Paesi che vai del 9 febbraio è proposto un focus sulla storia di Marino, profugo diventato Santo e che ha dato il nome allo Stato. In seguito è analizzata l’architettura del luogo, che ha mantenuto il suo aspetto tipicamente medievale, con le fortificazioni e le sue torri, con tanto di caditoie e balestriere.

Livio Leonardi approfondisce anche il legame che tale terra ha avuto con grandi personaggi del passato. In primis Napoleone, che è rimasto affascinato dallo Stato, e Garibaldi, che ha deciso di chiedere proprio alla comunità asilo. Infine, il viaggio si sposta a San Leo, borgo fondato da Leone, compagno di fuga del Santo. Un centro, questo, nel quale ha vissuto i suoi ultimi giorni il Conte di Cagliostro, recluso dopo aver sfidato apertamente la chiesa.