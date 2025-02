Domenica 9 febbraio, gli ospiti in tv: da Fazio ci sono Carlo Conti e Bill Gates

Ci sono anche Bill Gates e Carlo Conti fra gli ospiti in tv di domenica 9 febbraio. Entrambi sono protagonisti della puntata di Che tempo che fa.

Domenica 9 febbraio ospiti tv, da Fazio ci sono Ilaria Salis e Cecilia Sala

Che tempo che fa del 9 febbraio è guidato da Fabio Fazio. Con lui, in studio, ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. La trasmissione prende il via alle 19:30 circa su NOVE ed ha come protagonista l’imprenditore Bill Gates, che presenta l’autobiografia Source Code I miei inizi.

Protagonista di una lunga intervista anche Carlo Conti. Il presentatore, fedele volto Rai, dà le ultime anticipazioni in merito al Festival di Sanremo, in partenza il prossimo 11 febbraio, rigorosamente in diretta sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Spazio all’Europarlamentare Ilaria Salis, a lungo al centro di un processo giudiziario molto dibattuto in Ungheria. Torna, infine, la cronista Cecilia Sala, che dopo il rapimento in Iran è tornata a lavoro ed ha intervistato il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

I protagonisti di Rai 1

Spostandoci su Rai 1, domenica 9 febbraio, Mara Venier guida dalle 14:00 Domenica In. Si inizia con un talk dedicato al Festival di Sanremo, al quale partecipano Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani ed Alberto Bertoli. In qualità di opinionisti ci sono Alba Parietti e Simone Marchetti, Direttore di Vanity Fair Europa.

Atteso, per un faccia a faccia, Cristiano De André, che omaggia il padre Fabrizio ed esegue il capolavoro La canzone di Marinella. Infine, dopo una tournée di successo in Cina, arriva in studio Red Canzian, storico membro dei Pooh e che il prossimo 5 luglio è protagonista, a Venezia, dell’evento Casanova Opera Pop.

In seguito, alle 17:20, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. In programma un’intervista a Martina Colombari, la cui carriera è iniziata nel 1991 con il titolo di Miss Italia. C’è il cantautore Nino D’Angelo, emblema della musica napoletana, oltre a Cesare Bocci, che dal 13 febbraio è al cinema con il film Tornando a est. Infine, ci sono Maurizio Calorio e Silvia Duca, che parlano della commovente storia del loro doppio matrimonio.

Domenica 9 febbraio ospiti tv, gli altri show

Su Rai 3, domenica 9 febbraio, alle 10:45, Marco Carrara accoglie in qualità di ospite di Timeline il giornalista Marino Bartoletti. Con lui c’è Anna Bisogno, docente ed esperta della tv. Insieme discutono dell’imminente inizio del Festival di Sanremo e l’impatto che la kermesse ha sui social. Sulla stessa rete, alle 13:00, Stefano Buttafuoco guida Il cacciatore dei sogni. Protagonista del faccia a faccia settimanale è il cantante Morgan, che svela aspetti di sé ancora inediti.

Infine, Giorgio Zanchini e Giancarlo De Cataldo, alle 16:15, sono i padroni di casa di Rebus, nel quale è approfondito il sistema scolastico italiano con la scrittrice Viola Ardone e con Loredana Perla. Quest’ultima, ordinario di Pedagogia all’Università di Bari, è una delle coordinatrici della commissione ministeriale che ha rivisto i programmi di studio della scuola.