Gli appassionati, domenica 23 marzo, hanno la possibilità di godere, in tv e in chiaro, di numerosi appuntamenti importanti di sport. Grande protagonista è soprattutto Rai 2, che propone in diretta ben tre, differenti discipline.

Sport in tv 23 marzo, sci ed atletica

Sulla seconda rete della TV di Stato, domenica 23 marzo, la giornata inizia con l’atletica. Dalle ore 13:30 circa, infatti, è in programma la sessione serale della terza giornata del Campionato Mondiale indoor. Con le gare odierne giunge al termine il torneo e il nostro paese ha ancora delle possibilità di medaglie. Fra i più attesi c’è Matteo Furlani, primatista stagionale nella specialità del salto in lungo.

Rimanendo sempre su Rai 2, dalle 15:45 la linea passa al 6 Nazioni di rugby femminile. Presso il LNER Community Stadium di York, l’Italia è impegnata nella difficile trasferta contro le padrone di casa dell’Inghilterra. Per la Nazionale si tratta del primo impegno nella competizione e la speranza, per le giocatrici nostre portacolori, è quella di iniziare subito con un buon risultato.

Lo sci e gli spazi di approfondimento dedicati al calcio

Domenica 23 marzo, ancora su Rai 2, gli appassionati di sci possono godere, dalle 17:50, di nuovi, importanti eventi. In diretta da Sun Valley, località degli Stati Uniti, si svolge il Super G. Tale specialità è raccontata da Davide Labate ed Alberto Schieppati. L’inviato in pista, invece, è Ettore Giovannelli, che effettua le interviste ai protagonisti. In studio, gli spazi di approfondimento sono presentati da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Sono confermati, su Rai 2, gli spazi di approfondimento dedicati al calcio. Dalle 23:40 circa, Simona Rolandi ed Alberto Rimedio guidano La Domenica Sportiva…Al 90°. Segue, dalle 00:30 alle 01:15 circa, il programma L’Altra DS, condotto da Fabrizio Tumbarelli. Al centro di tali format ci sono le partite di Nations League, su tutte quella fra l’Italia e la Germania.

Sport in tv 23 marzo, le altre reti

Per ciò che concerne le altre reti, domenica 23 marzo, su Dmax, torna la Serie A di basket maschile. Alle 18:00 è possibile vedere, in diretta, il match fra Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino. Infine, su TV8, per la seconda settimana di fila è confermato lo spazio con la Formula 1. La gara, come di consueto, non è proposta in diretta, bensì in differita. I semafori verdi del via del Gran Premio di Cina, infatti, è previsto, sulla rete del digitale terrestre, alle 14:00.