Sabato 29 marzo prende il via la 30esima giornata di Serie A 2024-2025. I dieci incontri sono proposti in diretta esclusiva su DAZN. Solo tre sono visibili anche su Sky.

Serie A 30esima giornata 2024-2025, gli anticipi

Il 29 marzo, la 30esima giornata di Serie A 2024-2025 parte alle 15:00. Il Como di Cesc Fabregas cerca una vittoria che potrebbe essere fondamentale per la salvezza contro l’Empoli, terz’ultima e a rischio retrocessione. In contemporanea, il Venezia penultimo, reduce da quattro pareggi di fila, accoglie il Bologna quarto, in piena lotta per la qualificazione alla Champions League.

Alle 18:00 esordisce la Juventus di Igor Tudor. Il nuovo allenatore, per il debutto sulla panchina bianconera, è chiamato ad avere la meglio sul Genoa, imbattuto da tre uscite. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda il match fra il Lecce e la Roma, che non perde in campionato dallo scorso anno.

Gli altri appuntamenti

La 30esima giornata di Serie A va avanti domenica 30 marzo. Alle 12:30 è in programma lo scontro diretto fra il Cagliari di Davide Nicola, quindicesimo classificato, e il fanalino di coda Monza. Alle 15:00 gli appassionati possono godere del big match fra la Fiorentina, ottava in campionato, e l’Atalanta, terza e chiamata al riscatto dopo il brutto stop nell’ultimo turno contro l’Inter.

Proprio i nerazzurri scendono in campo alle 18:00. I ragazzi guidati da Simone Inzaghi sfidano l’Udinese e il faccia a faccia è trasmesso, oltre che su DAZN, anche su Sky. Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte, a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista Inter, affronta il Milan, nono e a caccia di un posto nelle coppe europee della prossima stagione.

Infine, lunedì 31 marzo giunge al termine la giornata di campionato con due posticipi. Nel primo, visibile sia su DAZN che su Sky a partire dalle 18:30, sono impegnate l’Hellas Verona e il Parma. Nel secondo, dalle 20:45, la Lazio accoglie allo Stadio Olimpico il Torino.

Serie A 30esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito le voci scelte da Sky per raccontare le partite della 30esima giornata di Serie A.

Lecce-Roma: Gentile e Minotti;

Gentile e Minotti; Inter-Udinese: Marinozzi e Dzemaili;

Marinozzi e Dzemaili; Hellas Verona-Parma: Polizzi e Gobbi.

Questi, invece, i telecronisti impegnati su DAZN durante il 30esimo turno del massimo campionato di calcio italiano.