Dopo alcune settimane di pausa torna il tradizionale duello televisivo del mezzogiorno domenicale. Domenica 30 marzo, infatti, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Linea Verde, mentre Canale 5 manda in onda la prima puntata della nuova edizione di Melaverde.

Linea Verde Melaverde 30 marzo, le telecamere Rai in Molise

Linea Verde prende il via, il 30 marzo, dalle 12:20 circa. Al timone tornano Livio Beshir e Peppone Calabrese, affiancati da Margherita Granbassi. I tre, questa settimana, analizzano le bellezze della regione Molise. In particolare, si recano nell’Alta Valle del Volturno, in provincia di Isernia, presso i borghi di Rocchetta, Castelnuovo, Castel San Vincenzo e Colli.

Peppone Calabrese, nel corso di Linea Verde, incontra alcune famiglie locali, che lavorano con la terra, allevando animali, coltivando ed operando nell’artigianato, sempre nel rispetto della tradizione.

Margherita Granbassi percorre il primo tratto del Volturno

A Linea Verde del 30 marzo, Livio Beshir si intrattiene nei borghi posti ai piedi della catena montuosa delle Mainarde. Una zona, questa, apprezzata soprattutto per le gustose birre artigianali e i formaggi qui prodotti.

Margherita Granbassi percorre il primo tratto del fiume Volturno, partendo dalle sorgenti cristalline. Inoltre, si cimenta nella pratica sportiva no kill, attenta alla sostenibilità e alla conservazione delle risorse ittiche. Infine, è ospite Pierluigi Giorgio, attore che propone un focus sulla festa popolare della Ballata nell’Uomo Orso.

Linea Verde Melaverde 30 marzo, le Dolomiti su Canale 5

I conduttori di Melaverde, anche nella nuova edizione al via il 30 marzo, sono Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Il programma vero e proprio prende il via alle 11:50 ed è preceduto, dalle 11:00, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei migliori servizi andati in onda negli ultimi anni.

Per il primo viaggio della stagione, i padroni di casa sono nelle Dolomiti. Hidding, in primis, racconta le bellezze della Val di Fassa. Tale zona è situata in Trentino Alto Adige, al confine con le province di Bolzano e Belluno. Nel territorio sorgono sei comuni, fra cui Moena, molto frequentato dai turisti, soprattutto in inverno. Nella vallata c’è una forte vocazione al settore enogastronomico, soprattutto grazie ai numerosi prodotti di eccellenza.

Venuto, a sua volta, raggiunge la Val di Fiemme, dove a farla da padrona è la natura. La valle è situata fra due parchi naturali, quello di Paneveggio Pale di San Martino a est e quello del Monte Corno a ovest. A farla da padrona sono, poi, i rigogliosi boschi, che occupano una vasta porzione del territorio e che, da secoli, sono amorevolmente protetti e custoditi dalla popolazione.