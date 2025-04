Domenica 6 aprile, Rai 1 e Canale 5 mandano in onda nuovi appuntamenti di Linea Verde e Melaverde. I programmi prendono il via rispettivamente alle 12:25 e alle 11:50 circa.

Linea Verde Melaverde 6 aprile, il Festival dei Fiori di Sanremo

Linea Verde del 6 aprile è guidato da Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi. I tre sono a Sanremo, città in festa grazie al Festival dei Fiori. Con l’occasione, è proposto un focus sul legame indissolubile fra la città della riviera ligure e il mondo della floricoltura.

Peppone, in sella ad una bici, attraversa la pista ciclabile che costeggia tutta la riviera, godendo delle bellezze dei luoghi che, nel tempo, hanno ispirato grandi intellettuali, come Eugenio Montale e Camillo Sbarbaro.

Beshir e Granbassi, invece, svelano le composizioni floreali create dalle flower designer, fra mostre ed eventi.

Sanremo in Fiore 2025

La puntata del 6 aprile di Linea Verde approfondisce l’edizione 2025 di Sanremo in Fiore, nel quale si confrontano 11 paesi della Riviera. Il tema scelto per quest’anno è Riviera dei Fiori Giardino d’Europa, che ricorda l’anno 1961 quando alla sfilata parteciparono carri provenienti da diverse nazioni europee. I conduttori danno spazio alle storie che si celano dietro ogni carro, fra progettisti, floricoltori e volontari. Essi fanno esplodere la loro creatività e un grande senso del sacrificio, lavorando senza sosta per giorni prima della grande sfilata.

Linea Verde Melaverde 6 aprile, dove sono Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding

Per ciò che concerne Melaverde, la storica trasmissione della rete ammiraglia del Biscione è guidata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. Il primo visita le bellezze della Sicilia, in un viaggio fra le province di Catania e Messina. Si tratta di zone molto importanti, che custodiscono due siti di grande eccellenza: il Parco dell’Etna e quello dei Nebrodi.

Alle falde del vulcano si coltivano molti ortaggi come un cavolfiore violetto e il raro cavolo nero, che solo qui raggiungono questo colore particolare. I Nebrodi, invece, sono considerati il polmone verde della regione, dove fra noccioleti e castagni era allevato il piccolo maiale nero.

Hidding, a Melaverde del 6 aprile, è nelle Prealpi bergamasche, ad un’altezza che supera i 1300 metri sopra il livello del mare. La presentatrice è ai piedi del Monte Bronzone, dove sorge Vigolo, un piccolo borgo di poco più di 500 anime, che nel tempo non è mai cresciuto, ma neanche mai spopolato. Qui, inoltre, sorge una piccola latteria, che conta 10 soci in totale, giovani agricoltori delle montagne tra il lago di Endine e il Lago d’Iseo.