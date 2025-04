Sabato 19 aprile è riproposto, su Rai 1, il consueto triplice appuntamento con Linea Bianca, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. Tali Linee sono proposte dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30 circa.

Linea Bianca 19 aprile, il Trentino

Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi, a Linea Bianca del 19 aprile, sono in Trentino. L’inizio della puntata è ad alta quota: i conduttori sono nella zona di malga Zeledria, a quota 1740 metri di altezza.

Da qui si raggiunge Pimont, posto alle porte di Madonna di Campiglio. In tale località sono incontrati Chiara e Loris, che all’interno di un vecchio maso perfettamente ristrutturato hanno deciso di riscoprire le vecchie attività artigianali del luogo, come il lavoro nell’orto, il taglio della legna e le ricette della tradizione.

All’interno delle Dolomiti del Brenta, invece, si va alla scoperta del comprensorio sciistico green di Pinzolo. Esso è arricchito con il nuovo impianto di risalita ipogeo e i gatti delle nevi a emissioni zero.

Linea Bianca 19 aprile, la farina gialla di Storo

A Linea Bianca del 19 aprile, i padroni di casa propongono un focus su una delle eccellenze gastronomiche della regione. Stiamo parlando della farina gialla di Storo, caratterizzata da pannocchie dalla tipica tonalità rossastra dei chicchi e da un’elevata digeribilità.

A Strembo è incontrato Marco Matalar, scultore che parla dei segreti del cavallo in legno più grande d’Europa. Tale opera d’arte è alta 7 metri, è largo 5 metri ed è realizzato con oltre 2 mila pezzi di radici di larice provenienti da alberi caduti per la tempesta Vaia. Infine, la puntata termina con l’arrampicata indoor di Carisolo e con la valle dei fiori, ovvero la Val Rendena.

In seguito, la linea passa a Federico Quaranta con Linea Verde Start. La città al centro del racconto è Modena, tagliata in due dalla Via Emilia, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo commerciale del luogo. Ampio spazio lo hanno la Piazza Grande di Modena e i circuiti di Maranello, che nascondono al proprio interno dei gioielli dell’artigianato locale.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna a Piacenza

Infine, la giornata con le Linee di sabato 19 aprile giunge al termine con Linea Verde Italia. Al timone ci sono Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, che questa settimana sono a Piacenza. Il via alla puntata è presso la centrale Piazza dei Cavalli. Le telecamere, in seguito, raggiungono l’ex centrale nucleare di Coarso, la più grande in Italia.

Nei pressi di un argine del Po è mostrata un’esercitazione del Secondo Reggimento Genio Pontieri per attività di soccorso alla popolazione in caso di emergenze e calamità naturali. Infine, dopo una sosta presso la sede del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano, si passa all’agrivoltaico, progetto che permette di produrre allo stesso tempo energia elettrica e cibo.