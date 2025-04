Sabato 19 aprile prende il via la 33esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio non si ferma in vista delle festività pasquali, con il calendario che prevede appuntamenti anche nel giorno di Pasqua e Pasquetta.

Serie A 33esima giornata 2024-2025, gli anticipi

Sono tre le partite che si svolgono sabato 19 aprile. La prima è prevista alle ore 15:00, quando il Lecce, quart’ultima che ha perso quattro match su cinque, accoglie il Como, tredicesima e che ha raccolto 7 punti nelle ultime tre uscite.

Alle 18:00 scende in campo il fanalino di coda Monza. Il club, ultimo in classifica a nove lunghezze dalla penultima, è oramai quasi matematicamente retrocesso. Per tentare l’impresa ha bisogno di ottenere una sequenza di vittorie, a partire da questa settimana, quando incontra il Napoli, che continua la rincorsa alla capolista Inter.

Alle 20:45, la 33esima giornata di Serie A prende il via anche su Sky con Roma-Hellas Verona. Se gli ospiti cercano punti che significherebbero salvezza, i padroni di casa hanno come obiettivo quello di centrare la qualificazione alle coppe europee.

Chi gioca a Pasqua e Pasquetta

La 33esima giornata di Serie A prosegue domenica 20 aprile. Nel giorno in cui si festeggia Pasqua, alle 15:00 c’è lo scontro diretto per la salvezza fra l’Empoli e il Venezia, entrambe a quota 24 punti e momentaneamente in Serie B.

La capolista Inter, su DAZN e Sky, è impegnata nella difficilissima trasferta contro il Bologna, che cerca la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. Alle 20:45, il Milan accoglie a San Siro l’Atalanta, al momento terza.

Infine, la 33esima giornata di Serie A giunge al termine lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, con le ultime quattro sfide. Alle 12:30, DAZN e Sky offrono ai propri abbonati l’incontro Torino-Udinese, entrambe già salve. Alle 15:00 c’è il fischio di inizio della partita Cagliari-Fiorentina, mentre alle 18:00 la Lazio, reduce dall’eliminazione in Europa League, cerca il riscatto in trasferta contro il Genoa. Infine, alle 20:45, il Parma, dopo le ultime belle prestazioni, affronta la Juventus.

Serie A 33esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito le voci scelte da Sky per raccontare le partite della 33esima giornata di Serie A.

Roma-Hellas Verona : Compagnoni e Minotti;

: Compagnoni e Minotti; Bologna-Inter : Marinozzi e Gobbi;

: Marinozzi e Gobbi; Torino-Udinese: non ancora comunicati.

Questi, invece, i telecronisti selezionati da DAZN in vista della 33esima giornata di Serie A.