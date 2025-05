Silvia Toffanin, sabato 3 e domenica 4 maggio, conduce due nuove puntate di Verissimo. Il programma è in onda, rigorosamente su Canale 5, dalle ore 16:30.

Verissimo 3 4 maggio, Veronica Gentili e l’emozione per il debutto de L’Isola dei Famosi

A Verissimo di sabato è grande protagonista L’Isola dei Famosi. Direttamente dal reality show di Canale 5, infatti, arriva la conduttrice, ovvero Veronica Gentili. Per lei, quello del prossimo 7 maggio è il debutto assoluto al timone del format, nonché la prima esperienza da padrona di casa di un programma di prima serata su Canale 5. Gentili, con l’occasione, parla anche de Le Iene, che conduce dallo scorso settembre e che ha ottenuto, nella stagione televisiva che sta per terminare, ottimi ascolti.

Sempre in tema Isola dei Famosi, la conduttrice Silvia Toffanin ha un lungo faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, noto soprattutto grazie alla partecipazione in qualità di concorrente al GF Vip, è il nuovo inviato in Honduras.

La gravidanza di Emma Muscat

Durante Verissimo di sabato, Toffanin dialoga con Antonella Mosetti, showgirl che sta per partire verso il Sud America, essendo nel cast di naufraghi de L’Isola.

In seguito è accolta la cantante Emma Muscat, che racconta le sue emozioni dovute alla prima gravidanza. In studio anche Mariolina Cannuli, storica annunciatrice televisiva, e lo chef Giorgio Locatelli, da anni uno dei giudici di MasterChef. Infine, è in scaletta la prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna.

Verissimo 3 4 maggio, Simona Ventura e Chiara Tramontano

Nel corso di Verissimo di domenica 4 maggio è riaccolta, su una rete Mediaset, la conduttrice Simona Ventura. Da anni volto della Rai, dove guida tutte le domeniche Citofonare Rai 2, dal prossimo 7 maggio debutta come opinionista ne L’Isola dei Famosi. Sempre per parlare di questo reality c’è una delle concorrenti, cioè Cristina Plevani, pronta a rimettersi in gioco dopo aver vinto la prima edizione italiana del Grande Fratello, andata in onda nel 2000.

In programma, a Verissimo di domenica, uno spazio per omaggiare Alain Delon. In particolare, Toffanin ricorda il celebre attore, scomparso lo scorso agosto, in compagnia dell’amata figlia Anouchka. La cantante Annalisa Minetti si confida, per la prima volta, in merito al difficile periodo che sta attraversando.

Infine, Silvia Toffanin ha deciso di ricordare Giulia Tramontano, uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza dal suo compagno. In tale pagine, la conduttrice dialoga con Chiara, la sorella della vittima.