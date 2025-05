Stasera in tv domenica 4 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 4 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il game show Affari tuoi Speciale. Per questa lunghissima puntata Stefano De Martino ha voluto in studio i suoi compagni di giochi di “Stasera tutto è possibile”, lo show dei record di Rai2: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito e Peppe Iodice. Ci sono anche Stash e Sal Da Vinci.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona saluta il pubblico con un’ultima puntata dedicata all’emergenza abitativa. In particolare a Milano, dove le case sono tra le più care d’Europa, tra gli interessi dei grandi capitali, il patrimonio pubblico che cade a pezzi e la deregulation. In apertura, la storia di Alberto Trentini.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. A otto giorni dai funerali di Papa Francesco cresce l’attesa per l’inizio del Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice. Se ne parla nel programma che chiude la settimana di Rete 4. Tra gli altri temi all’attenzione di Giuseppe Brindisi, la guerra in Ucraine e i rapporti tra Usa ed Europa.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Si avvia alle battute finali questa edizione dello show condotto da Gerry Scotti: stasera va in onda la penultima puntata, ricca come le altre di performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di emozionare il pubblico in un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le iene presentano: Inside. Un’altra domenica sera con gli speciali realizzati dalla redazione di Davide Parenti. Interviste, servizi e approfondimenti per riproporre alcune delle storie più seguite e discusse tra quelle già proposte in passato da “Le Iene”. In studio, ad introdurre i filmati, l’inviato che ha realizzato l’inchiesta.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole…Domenica. Tra i temi di cui si occupa Massimo Gramellini in questi giorni con i suoi ospiti non può mancare l’attesa per il Conclave che presto eleggerà il nuovo Papa. Il successore di Jorge Mario Bergoglio morto lo scorso 21 aprile, il lunedì dell’Angelo.

Tv8 – Nove – Sky Cinema Suspense

Su Tv8, alle 23.30, Automobilismo: GP di Miami di F1. In differita e in chiaro il Gran Premio di Miami, sesta tappa del mondiale. Si corre sul circuito 5412 metri intorno all’Hard Rock Stadium e sulla distanza di 57 giri. Sono 19 le curve e sul rettilineo si toccano velocità massime ai 350 km/h.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Continuano a restare alti gli ascolti del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Merito anche di un equilibrato mix tra informazione, cultura, spettacolo e ospiti. E anche questa sera di sicuro non mancheranno le sorprese.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction “Petra – Giorno da cani”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra cerca di far luce sulla morte di un poveraccio che traffica in cani da destinare a gare clandestine. Ma quando a quell’omicidio ne segue un altro e un altro ancora, per l’ispettrice Delicado le cose si complicano.

I film di questa sera domenica 4 maggio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1973, di Sidney Lumet, Serpico, con Al Pacino, John Randolph, Jack Kemoe. Frank Serpico è un poliziotto entusiasta del proprio lavoro. Quando scopre che tra i suoi colleghi regna la corruzione, denuncia il fatto. Ma per lui comincia l’inferno.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Johanne Helgeland, The Crossing – Oltre il confine, con Bianca Ghilardi-Hellsten. Nel dicembre 1942, 4 bambini cercano di raggiungere la Svezia in fuga dai tedeschi. E’ un viaggio lungo e faticoso attraverso foreste fredde e nevicate abbondanti, con i nazisti alle calcagna.

Stasera in tv domenica 4 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Claudio Giovannesi, Hey Joe, con James Franco. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Dean, veterano americano del New Jersey, ha avuto una relazione con una ragazza italiana. All’inizio degli Anni 70, l’uomo ritorna in Italia, a Napoli, per conoscere suo figlio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Thom Fitzgerald, Le ragazze del Pandora’s Box, con Jacki Weaver. Alla morte del figlio, Maybelline eredita il suo Drag Queen Club. Nonostante lo sconcerto iniziale e l’opposizione del marito, la donna prende in mano le sorti del locale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2024, di David Leitch, The Fall Guy, con Ryan Gosling. Lo stuntman Colt, ritiratosi dopo un incidente, accetta di tornare sul set per indagare sulla scomparsa di una star del cinema d’azione di cui lui è stato per anni la controfigura. Si ritroverà al centro di una cospirazione.