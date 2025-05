Nelle ultime ore è nato un piccolo caso, riguardante Domenica In, che coinvolge Fiorello e Mara Venier. A dare il via alla querelle è stato lo showman, che ha rilasciato interessanti dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram.

Fiorello Domenica In, cosa ha detto lo showman con Fabrizio Biggio

Nella serata del 22 maggio, Rosario Fiorello ha realizzato una diretta Instagram in compagnia di Fabrizio Biggio, con il quale condivide l’esperienza radiofonica con Radio 2 Radio Show La Pennicanza.

Lo showman, parlando dei suoi eventuali impegni televisivi, ha dichiarato di aver pensato, in più di una occasione, di guidare Domenica In. A tal proposito ha chiarito: “Ho pensato ad un dopo Mara, quando Venier non avrà più voglia. Hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo, quasi quasi mi piacerebbe“.

Fiorello è entrato anche nei dettagli della sua ipotetica Domenica In: “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti, canzoni, duetti e super ospiti“.

La risposta di Mara Venier

Le parole di Fiorello, come spesso (forse troppo) accade, hanno subito fatto il giro del web e dei media, arrivando anche a Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, la cui edizione è giunta al termine la scorsa domenica, ha cosi deciso di inviare un messaggio vocale a Fiorello, poi diffuso a Radio 2 Radio Show La Pennicanza. In tono assolutamente giocoso, Venier ha affermato: “Io sono qui a Milano per registrare TV Talk con Mia Ceran, ma che caos hai fatto?“.

Fiorello Domenica In, Angelo Mellone e le ipotesi per l’anno prossimo

Il 23 maggio, la Rai ha presentato i palinsesti del daytime estivo con il Direttore Angelo Mellone. Quest’ultimo, commentando le parole di Rosario Fiorello, ha dichiarato: “Se mi piacerebbe? Sarebbe come avere Mbappè alla Lazio, ovviamente rispondo di sì“.

Mara Venier, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di abbandonare la conduzione del rotocalco. In una intervista al Corriere della Sera, la padrona di casa ha dichiarato: “Stiamo cercando come fare una Domenica In diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto“. Un’esigenza, quella di alleggerire il carico di lavoro, dovuta alle problematiche di salute del marito Nicola Carraro.

L’approdo di Fiorello a Domenica In, dunque, non sembra destinato a concretizzarsi.