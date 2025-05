Stasera in tv mercoledì 28 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1 il film con Liam Neeson, Run All Night.

Stasera in tv mercoledì 28 maggio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Titolo dell’episodio di stasera: “Il guerriero dell’isola”. Mervin (Don Gilet), che ha deciso di restare a St. Marie ma solo per tre mesi, si occupa di un nuovo caso di omicidio con Darlene e Naomi. La vittima è un concorrente del reality “Island Warrio”, accoltellato prima di tagliare il traguardo. Intanto l’agente Rose prende il posto di Brice.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? “Noi non allunghiamo inutilmente le storie, le portiamo avanti finché non hanno un finale. E’ come quando leggi un libro, prosegui fino all’ultima pagina. E riesumiamo vecchi casi se emergono dettagli che li rendono attuali”: parola di Federica Sciarelli, che stasera presenta una nuova puntata.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario “Indagini sull’autoritratto” di Linda Tugnoli. Partendo da una riflessione sulla differenza tra selfie e autoritratto del sociologo, Dominique Cardon, indaga su come l’artista ha rappresentato sé stesso nei secoli.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Ogni volta, quando si avvicina un appuntamento referendario, chi è favorevole al No (che sia di destra, di centro o di sinistra) invita i cittadini a trascorrere la domenica al mare, gli altri invece fanno leva sul senso civico. Una contraddizione che giornalisti come Mario Giordano non mancano di sottolineare.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Tra i ritiri (il primo è stato quello di Angelo Famao), incomprensioni (su tutte, quella tra Carly e Teresanna nei primi giorni) e prove sempre più difficili, la permanenza dei naufraghi in Honduras fornisce ogni giorno nuovi punti di discussione. Stasera Veronica Gentili fa il punto della situazione.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Rivediamo con Aldo Cazzullo un’altra giornata che ha cambiato la storia: la battaglia di Ponte Milvio combattuta il 28 ottobre 321. Costantino il Grande sconfisse Massenzio e diventò l’unico sovrano della parte occidentale dell’impero.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio – Coppa Uefa Europa Conference League: Real Betis-Chelsea. Allo Stadio Wroclaw di Breslavia in Polonia il Real Betis di Manuel Pellegrini affronta il Chelsea di Enzo Maresca per la finale di Conference League. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari ci saranno i supplementari ed eventualmente i rigori.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Persone comuni possono trasformarsi nei propri idoli musicali e convincere la giuria formata da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. E’ il focus del programma di Amadeus giunto stasera alla 3° puntata. In palio ci sono 50.000 euro.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Passati i trenta giorni dalle nozze, le coppie devono decidere cosa ne sarà dei loro matrimoni. Due dei neo coniugi hanno vissuto un percorso difficile, ma dopo alti e bassi hanno scoperto una nuova connessione.

I film di questa sera mercoledì 28 maggio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 1990, di Garry Marshall, Pretty Woman, con Richard Gere, Julia Roberts. Mentre vaga in auto per Hollywood, il milionario Edward Lewis (Richard Gere) chiede informazioni ad una squillo, Vivian (Julia Roberts). I due finiscono in hotel e poi lui le propone un patto: per 3000 dollari Vivian dovrà Stargli accanto per una settimana facendo credere di essere la sua fidanzata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2019, di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig. Un ricco ed anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson, Ed Harris. Jimmy Conlon (Liam Neeson), ex killer con problemi di alcolismo e molto vicino al boss irlandese Shawn Maguire (Boyd Holbrook), scopre che suo figlio Mike (Joel Kinnaman) è stato testimone di un omicidio commesso dal criminale. Adesso Jimmy si vede costretto a decidere da che parte schierarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1975, di Sydney Pollack, I tre giorni del Condor, con Robert Redford. Manhattan. Joseph Turner, impiegato della Cia, sfugge ai killer che hanno sterminato gli uomini della sua squadra. Per lui comincia una fuga per la sopravvivenza.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2022, di Kat Coiro, Marry Me – Sposami, con Jennifer Lopez, Owen Wilson. Poco prima delle nozze, Kat Valdez, stella del pop, scopre che il fidanzato la tradisce. D’impulso decide di scegliere tra il pubblico l’uomo che sposerà: l’ignaro Charlie Gilbert.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1953, di Julien Duvivier, Il ritorno di Don Camillo, con Gino Cervi, Fernandel. Trasferito per punizione in un piccolo villaggio, don Camillo soffre di nostalgia. Ma anche a Brescello Peppone sente la sua mancanza e intercede presso il vescovo per farlo tornare.

Stasera in tv mercoledì 28 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2020, di Thomas Bezucha, Uno di noi, con Kevin Costner, Diane Lane. Dopo la scomparsa del figlio, l’ex sceriffo Blackledge e sua moglie lasciano il loro ranch in Montana: i due vogliono salvare il nipote dalle grinfie di una famiglia criminale del Dakota.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Uberto Pasolini, Nowhere Special – Una storia d’amore, con James Norton. John cresce da solo il figlio Michael. Ma all’uomo restano pochi mesi di vita e, in assenza di una famiglia propria, ne cercherà una perfetta per garantire un futuro al piccolo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, è rimasta vittima di un incidente e data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’Atollo di Midway.