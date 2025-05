Sabat0 31 maggio e domenica 1° giugno si svolge il GP di Spagna 2025 di Formula 1. L’appuntamento del weekend è il nono del mondiale attualmente in corso, iniziato in Australia lo scorso marzo.

Formula 1 GP di Spagna 2025, si corre in Catalogna

Il GP di Spagna di Formula 1 si svolge nel circuito di Barcellona-Catalogna. Inaugurato nel 1991, presenta 14 curve ed è lungo poco più di 4 km e mezzo.

Il grande favorito, almeno alla vigilia, è Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, volto della Red Bull, in terra iberica ha vinto le ultime tre gare consecutive. Suo, inoltre, anche il record del giro più veloce in pista, pari a 1’16″330, ottenuto nel 2023.

Continua ad essere molto combattuto il mondiale di Formula 1. In prima posizione con 161 punti c’è Oscar Piastri, che guida la McLaren. Al secondo posto, a soli tre punti di distanza, c’è il compagno di squadra Lando Norris. Al terzo posto, invece, si posiziona Verstappen, che per ora ha accumulato 136 punti.

Gli orari delle qualifiche e della gara

Il calendario del GP di Spagna di Formula 1 di sabato 31 maggio propone, alle ore 12:30 circa, la terza ed ultima sessione di prove libere. Poche ore più tardi, alle 16:00, è la volta del via alle qualifiche, una sessione sempre molto importante, in quanto l’esito determina la griglia di partenza della gara. La diretta è una esclusiva solamente di Sky, che la propone su Sky Sport Formula 1. In chiaro, è possibile seguire le qualifiche solo in differita, dalle ore 17:50, sulla rete del digitale terrestre TV8.

Infine, il fine settimana con il GP di Spagna di Formula 1 giunge al termine domenica 1° giugno. Alle 15:00, infatti, si accendono i semafori verdi del via alla gara, composta da un totale di 66 giri. Anche tale sessione è visibile, in live, solamente su Sky, nei canali Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. In chiaro, gli appassionati possono assistere all’evento su TV8, ma solo in differita dalle 18:00.

Formula 1 GP di Spagna 2025, i telecronisti

Gli appuntamenti del weekend di Formula 1 sono commentati, come sempre, dai telecronisti Carlo Vanzini e Marc Genè. I due sono supportati, in cabina di commento, da Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli, che firmano delle analisi tecniche su ciò che avviene in pista. L’inviata ai box, che ha il compito di raccogliere le dichiarazioni dei diretti interessati, è Mara Sangiorgio, mentre gli spazi che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.