Domenica 1° giugno, Rai 1 e Canale 5 sono in onda nuovi appuntamenti di Linea Verde e Melaverde. Le due trasmissioni prendono il via alle ore 12:25 ed alle 11:50.

Linea Verde Melaverde 1° giugno, viaggio in Abruzzo

Iniziando dal format della rete ammiraglia Rai, al timone del programma ci sono Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due sono affiancati, come sempre, da Margherita Granbassi.

I tre, questa settimana, sono in Abruzzo. Nella regione visitano la Valle del Sagittario, in provincia dell’Aquila, soffermandosi in particolare sul borgo di Cocullo.

In esso, è proposto un focus su una festa unica, quella dei Serpari. Ogni anno, il 1° maggio, si festeggia San Domenico Abate, che secondo la leggenda, fin dall’anno mille, protegge i suoi fedeli dal morso dei serpenti.

Il Lago di San Domenico

Il viaggio di Linea Verde del 1° giugno parte dal Lago di San Domenico qui i mitici Serpari, figure che animano l’evento, prendono i rettili non velenosi settimane prima della festa per poi tenerli al riparo dentro delle teche riscaldate.

Il 1° maggio, poi, le specie di serpenti più grandi e più belli vengono posti sotto la statua del Santo. Gli altri esemplari sono portati al collo dei Serpari, che invece seguono il corteo.

Con l’occasione è possibile capire quanto il profondo legame fra gli abitanti locali e i serpenti. Da 15 anni, un’equipe di biologi, con la collaborazione dell’università di Bari, lavorano vicini ai cacciatori di serpenti. Ogni animale viene visitato e controllato per accertarsi che stia bene e, alla fine della festa, i serpenti sono riportato nella tana.

Linea Verde Melaverde 1° giugno, Hidding e Venuto in Trentino

Per quel che concerne Melaverde, domenica 1° giugno Ellen Hidding si trova in Trentino Alto Adige. La padrona di casa visita il Parco Naturale dell’Adamello Brenta, area che occupa una superficie di 630 chilometri quadrati. Al suo interno contiene tantissimi ecosistemi differenti, ma è l’acqua la vera protagonista. In tutto il parco vi sono 48 laghi, mentre proseguendo il cammino verso nord ci si imbatte nei ghiacciai e nei nevai alpini. Da essi arriva l’acqua che permette a uomini, animali e piante di vivere da secoli in questo territorio.

Vincenzo Venuto, invece, si trova a Cuneo. Qui si concentra sul tutto il processo che porta sulle tavole degli italiani il Blu di Cuneo, un formaggio erborinato dalle origini antiche, ma con un’associazione di produttori che è nata solo nel 2023. Il racconto è arricchito da Francesca, casara ed allevatrice, e da Sandro, esperto casaro che ha messo le basi per questa grande eccellenza che a breve otterrà la DOP.