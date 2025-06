Stasera in tv domenica 1 giugno 2025. Su Rai2, il comedy show Audiscion, con Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 1 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera: “Il fatto viene dopo”. Saverio (Claudio Gioè) viene chiamato a fare il moderatore di un’importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta dal terremoto nel 1968. Ma qualcosa va subito storto: l’evento è bruscamente interrotto da un alterco e, in seguito, da un omicidio.

Su Rai2, alle 21.00, il comedy show Audiscion. Solo per questa settimana la comicità “made in Sud” in onda dall’Auditorium Rai di Napoli si sposta alla domenica. Padrona di casa, come sempre, Elisabetta Gregoraci insieme con Gigi e Ross. Nel cast, tra gli altri, imitatori come Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Claudio Lauretta e David Pratelli.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. “In Rai mi sono sempre sentito libero di fare il mio mestiere. Però ci sono momenti in cui si fa più fatica, perché sei sotto attacco continuamente: ho 196 tra querele e richieste di risarcimento, e fino adesso sono andate sempre bene“: lo dice Sigfrido Ranucci che oggi presenta una nuova puntata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Quando manca una settimana ai referendum (e ai ballottaggi delle elezioni comunali), Giuseppe Brindisi dedica alla politica un’ampia pagina del suo programma domenicale. Tra gli altri temi, non può mancare la cronaca con gli aggiornamenti sulla riapertura delle indagini sull’omicidio di Garlasco.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm La notte nel cuore, con Ece Uslu. Nuh e Melek incontrano Sumru (Ece Uslu) e dichiarano di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo la nascita. Sumru nega ogni accusa. Intanto il misterioso Tahsin comincia a tenere d’occhio i due fratelli. Savilay e Cihan si confrontano su fidanzamento combinato dalle due famiglie.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show Sarabanda Celebrity. Seconda puntata del gioco in cui otto Vip, divisi in squadre da quattro, si affrontano tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi che mettono al centro le canzoni. L’obiettivo è quello di accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7×30 finale. Padrone di casa, Enrico Papi.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole… Solo per questa settimana la puntata lunga del weekend è quella della domenica. Come sempre la chiusura è affidata al pensierino della buonanotte con cui Massimo Gramellini lascia allo spettatore un’ultima suggestione.

Su Tv8, alle 21.00, il programma musicale Concerto Radio Zeta Future Hits. In diretta dal Foro Italico a Roma la 4° edizione dell’evento live che celebra la nuova generazione di artisti. Tra gli altri Achille Lauro, Clara, Emma, Gaia, Olly, Serena Brancale, Tony Effe, Trigno, The Kolors e tanti altri.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Rivediamo la settima puntata della terza stagione nella quale Francesco Panella è nella Repubblica di Panama e in particolare nella omonima capitale. Nel mirino ci sono sempre i migliori ristoranti italiani del posto.

I film di questa sera domenica 1 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Guillaume Renusson, Sopravvissuti, con Denis Ménochet, Zar A. Ebrahimi. Samuel si è ritirato sulle Alpi italiane per elaborare la morte di sua moglie. Alla porta della sua baita bussa Chehreh, clandestina afgana inseguita da un gruppo di cacciatori di migranti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Steven Soderbergh, La truffa dei Logan, con Channing Tatum. Il minatore Jimmy Logan convince i due fratelli a mettere a segno una rapina ai danni di Charlotte Motor Speedway. Ma non tutto fila liscio come dovrebbe.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film di fantascienza del 2013, di Doug Liman, Edge of tomorrow – Senza domani, con Tom Cruise. Una razza aliena attacca la Terra con l’intento di sterminare l’umanità. Il tenente Cage, che non ha mai partecipato ad un combattimento, viene incaricato di una missione suicida.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1985, di Clint Eastwood, Il cavaliere pallido, con Clint Eastwood, Michael Moriarty. Una cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato “Il predicatore”.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di David Weaver, I circuiti dell’amore, con Shenae Grimes-Beech. Maddie torna nella sua città natale per il matrimonio della sorella. Lì ritrova Jake, un amico d’infanzia. Entrambi sono i testimoni di nozze e quindi passeranno molto tempo insieme.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide d’inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv domenica 1 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2022, di Ruben Fleischer, Uncharted, con Mark Wahlberg, Tom Holland. 15 anni dopo aver fallito il furto di una mappa, Nathan Drake parte con l’avventuriero Sully alla ricerca del tesoro di Magellano e del fratello Sam. Ma qualcun altro cerca il bottino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 2016, di Damien Chazelle, La La Land, con Ryan Gosling, Emma Stone. Sebastian, musicista jazz, e l’aspirante attrice Mia si conoscono a Los Angeles dove si sono trasferiti in cerca di fortuna. Tra loro nasce l’amore, ma devono fare i conti con le loro ambizioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1990, di John Mctiernan, Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery. Marko Ramius, comandante di un sommergibile nucleare sovietico, smette di obbedire agli ordini dei superiori. Un analista americano riesce a scoprire le sue reali intenzioni.