Domenica 8 giugno sono in onda nuove puntate di Linea Verde e Melaverde. Le trasmissioni, in onda su Rai 1 e Canale 5, sono proposte dalle ore 12:25 e dalle 11:50 circa.

Linea Verde Melaverde 8 giugno, il programma di Rai 1 in Toscana

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 8 giugno, tornano Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Livio Beshir. I tre, nel corso dell’appuntamento fruibile anche in diretta streaming ed on demand sull’applicazione Rai Play, salutano il pubblico dopo una stagione decisamente trionfale.

Con la puntata di domenica 8 giugno, infatti, giunge al termine l’edizione 2024-2025 di Linea Verde. Il format, uno dei titoli storici della programmazione della rete ammiraglia della TV di Stato, ha ottenuto ascolti ottimi, registrando picchi superiori al 25% di share.

In occasione del finale di stagione, Beshir, Peppone e Granbassi raggiungono la Toscana. In particolare, una volta nella regione , visitano l’area storica della Maremma, vasta oltre 5 mila metri quadrati che si estendono fino al Lazio.

Vincenzo Venuto alla scoperta del Parco dello Stelvio

Per ciò che concerne Melaverde, domenica 8 giugno Vincenzo Venuto è nel Parco dello Stelvio. Esso è stato istituito nel 1935 e tocca due regioni, ovvero la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Come racconta il conduttore, all’interno dell’area naturalistica vi sono numerose meraviglie.

In primis L’Ortles-Cevedale, uno dei maggiori gruppi montuosi alpini, con cime che superano i 3000 metri fino a toccare quasi i 4000 con la vetta del Cevedale. Venuto, poi, dà spazio all’ampia biodiversità presente nella zona, nella quale convivono da secoli persone, animali e piante.

Tra i mille e i duemila metri l’ambiente è dominato dalle foreste di conifere, con il verde che, mano a mano che si sale di altitudine, lascia il posto ad arbusti, rocce e ghiaioni.

Linea Verde Melaverde 8 giugno, Ellen Hidding e le origini del Culatello

Nel frattempo, durante Melaverde dell’8 giugno, Ellen Hidding propone un focus su una delle eccellenze gastronomiche del nostro paese. Per farlo, raggiunge il comune sparso di Polesine Zibello. Esso, posto in una terra ricca di storia, conta poco più di 3 mila abitanti ed è situato in Emilia Romagna, nel cuore della provincia di Parma. Nel borgo, in un’antica corte, dal 1200 vive uno dei massimi custodi dell’arte della conservazione, che ha mantenuto e raccolto tutti i saperi e i sapori che oggi tramanda alle nuove generazioni. Fra i protagonisti c’è il Culatello, principe dei salumi del Belpaese esportato in tutto il mondo.