Domenica 7 giugno si svolge la finale del Roland Garros 2025 fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Vista l’importanza della partita, Discovery, che detiene i diritti tv per trasmettere tutti i match del torneo, ha deciso di mandare in onda l’appuntamento in chiaro.

Roland Garros 2025 finale Sinner Alcaraz, la rivincita poche settimane dopo gli Internazionali di Roma

La finale del Roland Garros fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresenta, per il tennista italiano, l’opportunità di riscattare la sconfitta rimediata poche settimane fa agli Internazionali di Roma. Anche in quella occasione, il faccia a faccia metteva in palio il titolo e, alla fine, la vittoria è andata allo spagnolo.

La finale odierna, però, potrebbe avere un esito decisamente differente. In primis perché Sinner sembra aver ritrovato la perfetta forma fisica e mentale, tornando ai livelli messi in mostra nel periodo precedente allo stop dovuto alla squalifica per doping. Inoltre, l’incontro, a differenza di quanto avvenuto a Roma, sarà decisamente più lungo: la vittoria, infatti, va a chi riesce a vincere per primo tre set.

Una giornata che potrebbe essere storica per il nostro paese

Jannik Sinner, qualora riuscisse a vincere la finale del Roland Garros 2025, passerebbe definitivamente alla storia del tennis italiano. Sarebbe, infatti, il terzo tennista a vincere nel circuito singolare maschile della competizione, dopo Nicola Pietrangeli, trionfatore nel 1959 e nel 1960, ed Adriano Panatta, ultima vittoria italiana maschile, datata 1976.

Per Sinner, inoltre, si tratterebbe della vittoria del quarto grande slam in carriera. Nel 2024, infatti, ha ottenuto lo US Open e l’Australian Open, competizione che ha vinto di nuovo nel gennaio di quest’anno.

Il nostro portacolori è giunto alla finale del Roland Garros dopo aver sconfitto, in maniera abbastanza agevole, Novak Djokovic in semifinale. Carlos Alcaraz, invece, ha staccato il pass per il match riuscendo ad avere la meglio su Lorenzo Musetti, costretto a dare forfait al quarto set per infortunio.

Roland Garros 2025 finale Sinner Alcaraz, la programmazione tv

La finale del Roland Garros 2025, come già anticipato, è in onda anche in diretta e in chiaro. A tal proposito, la rete di riferimento è NOVE, che propone l’attesa partita dalle 15:00. In contemporanea, è possibile seguire l’incontro anche su Discovery+ e su Eurosport 1, rete visibile su Sky al canale 210 e su DAZN. In tutte le emittenti, il racconto del match è affidato da Jacopo Lo Monaco e a Barbara Rossi, che hanno il compito di commentare anche la premiazione, al via subito dopo la fine dell’incontro.