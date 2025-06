Sabato 14 giugno, Rai 1 propone nuovi appuntamenti di Linea Verde Discovery e Linea Verde Illumina. I programmi sono proposti dalle ore 11:35 e dalle ore 12:00.

Linea Verde Discovery Linea Verde Illumina, al via la nuova edizione del programma di Federico Quaranta

Federico Quaranta, sabato 14 giugno, guida la prima puntata della nuova edizione di Linea Verde Discovery. In totale, sono previsti quattro appuntamenti. Essi sono tutti dedicati alla green economy.

In occasione dell’esordio, le telecamere della TV di Stato raggiungono il Piemonte. La regione detiene il primato in termini di aree naturali protette e di biodiversità.

Il viaggio parte dalla provincia di Biella. Qui il padrone di casa racconta il parco urbano della Burcina Felice Piacenza. Nell’oasi verde si può assistere, in questo periodo, allo spettacolo della fioritura dei rododendri centenari.

I laghi di Viverone e Bertignano

In seguito è vistata la città biellese. Lo spazio espositivo è nato da una ex fabbrica del settore tessile e ospita una esposizione della Fondazione Pistoletto. Quaranta effettua, poi, una sosta ai laghi Viverone e Bertignano. Qui è annessa una visita alla scuola di addestramento Terna, che forma i tecnici destinati ad eseguire lavori di manutenzione sui cavi dell’alta tensione.

Nella zona di Piossasco, invece, Federico Quaranta entra all’interno della Casa Layolo. Si tratta di una splendida villa settecentesca di campagna, circondata da un giardino all’italiana su tre livelli, un giardino all’Inglese e un orto Giardino. Sempre nel borgo è situata l’ultima tappa. Stiamo parlando della stazione Terna, terminale italiano dell’interconnessione elettrica Italia-Francia.

Linea Verde Discovery Linea Verde Illumina, Federico Gasparri in Puglia

Alle 12:00, subito dopo la fine di Linea Verde Discovery, prende il via Linea Verde Illumina. Al timone torna Francesco Gasparri. Il conduttore visita in lungo e in largo la Puglia, alla scoperta dei progetti di Sport e Salute dedicati a riqualificazione urbana e inclusività.

Gasparri viaggia fra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto. Al suo fianco, in queste varie tappe, vi sono tre alfieri dello sport italiano. Si tratta di Valerio Vermiglio, Stefano Maniscalco e Luigi Mastrangelo. Con loro, e grazie all’ausilio di esperti, si affrontano varie tematiche. Fra le altre c’è il movimento come fonte di benessere fisico e mentale, oltre alla valenza e l’importanza delle discipline sportive come forma di educazione, mezzo di inclusione, e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo.

A Taranto, poi, propone un focus sulla Festa degli Spazi Civici. Infine, prosegue l’avventura all’insegna del vivere bene in Trentino Alto Adige di Valentina Caruso e di Andrea Lo Cicero.