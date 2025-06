A partire dallo scorso gennaio, la Danone ha lanciato una nuova pubblicità di Danacol con Elio nel ruolo di testimonial. Il noto artista e personaggio televisivo, infatti, è ancora una volta il protagonista della campagna.

Danacol pubblicità Elio, una collaborazione con l’artista che dura da anni

La nuova pubblicità della Danacol, come detto, ha esordito sulle principali reti della televisione italiana e negli ambienti online nei primi giorni del 2025. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una collaborazione che dura da tempo. Elio, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese e volto di show televivi come X Factor, Italia’s Got Talent e LOL Chi ride è fuori, è divenuto volto della bevanda nel 2022.

Anche nella nuova pubblicità, la società Danone pubblicizza il proprio prodotto focalizzandosi sui benefici sulla salute. Infatti, la bevanda a base di latte scremato fermentato addizionato di steroli vegetali promette di riuscire a tenere sotto controllo, in modo assolutamente naturale, i livelli di colesterolo.

Elio corre (e canta) su un tapis roulant

Durante i sedici secondi di pubblicità, Elio si trova all’interno di una palestra e sta praticando del cardio, correndo (e cantando) su un tapis roulant. Mentre è impegnato in tale attività, il protagonista sottolinea: “Una corsetta ti fa bene, lo sai. Ma per ridurre il colesterolo, aggiungi Danacol! Nessun alimento riduce di più il colesterolo e aiuta a tenerlo naturalmente sotto controllo. Prova Danacol!“.

In sovraimpressione, alcune scritte chiariscono meglio il funzionamento della bevanda: “L’adozione di uno stile di vita sano è raccomandata per la prevenzione dell’ipercolesterolemia. Danacol riduce il colesterolo fino al 10% in tre settimane grazie agli steroli vegetali. Danacol contiene steroli vegetali che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue“.

Danacol pubblicità Elio, la recensione

Così come avvenuto già in occasione delle precedenti pubblicità, il sodalizio fra la Danacol ed Elio ha prodotto uno spot incentrato, senza dubbio, sull’ironia e sulla leggerezza. In perfetta continuità con ciò che è stato fatto fino ad ora, il testimonial non presta solo il volto, ma anche la voce, improvvisando dei versi in musica destinati a rimanere memorizzati negli spettatori.

Nonostante tutto questo, non manca la parte informativa, che spiega, seppur in breve, i benefici e il funzionamento del prodotto. Il compito di informare è affidato alle frasi in sovraimpressione che appaiono al di sotto dell’immagine di Elio. La pubblicità, dunque, presenta tutti gli elementi necessari affinché possa funzionare. Tuttavia, è penalizzata da una durata eccessivamente breve, che di fatto impedisce alla produzione di svilupparsi a dovere.