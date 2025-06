Stasera in tv sabato 14 giugno 2025. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Tv8, il reality di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti.

Stasera in tv sabato 14 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il game show Chi può batterci? Un altro sabato sera in compagnia del gioco in cui Marco Liorni veste il ruolo di conduttore e concorrente. La gara si articola in diverse manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti.

Su Rai2, alle 20.45, Calcio Europeo U21 Championship: Slovacchia-Italia. Tre giorni dopo la partita contro la Romania, sempre allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava (Slovacchia), l’Italia allenata da Carmine Nunziata affronta i padroni di casa di Jaroslav Kentos per la 2° giornata della fase a gironi. Gli Azzurrini torneranno sullo stesso campo martedì 17 per affrontare la Spagna.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Sapiens, un solo pianeta. Ultimo appuntamento in prima serata con questa edizione, che ha affrontato diversi argomenti come la possibile catastrofe dei vulcani campani e la crisi climatica. Mario Tozzi resterà in onda ancora per qualche settimana con le nuove puntate di “Sapiens Files”, ogni sabato alle 20.15 dal 21 giugno.

Su Rai5, alle 21.15, serata evento: Quelli della notte in cattedra. La lezione speciale tenuta il 21 maggio scorso al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza da Renzo Arbore, con Aldo Grasso e Roberto D’Agostino, per i 40 anni di “Quelli della notte”, uno dei programmi cult della Tv italiana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Laura 30 World Tour. Già disponibile su Mediaset Infinity arriva su Canale 5 il docu-concerto che celebra i 30 anni di carriera di Laura Pausini, tra passato, presente e futuro. Ascolteremo le sue hit più amate, tra cui “Tra te e il mare”, in duetto con Biagio Antonacci, “La solitudine”, “Vivimi”, “Strani amori” e “Non c’è”.

Su La7, alle 21.15, il talk show In altre parole… ancora. Se vi siete persi qualche appuntamento del sabato con l’apprezzato programma di Massimo Gramellini niente paura. Questa sera c’è una puntata con il meglio di quanto è andato in onda in questa seconda edizione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Ad accogliere Alessandro Borghese è Mantova, città custode di una gastronomia antica e variegata. Si sfidano: Materiaprima, Rigoletto, Giallozucca e Osteria del Gallo. Il premio special va ai migliori tortelli di zucca burro e salvia.

Su Nove, alle 20.30, Basket: Finale Playoff Serie A. Questa sera c’è la seconda delle partite valide per la conquista dello scudetto. Gara 3 è in calendario giovedì 19 giugno. Le eventuali Gara 4 e 5 si giocheranno entro il 22 giugno. Lo scorso anno vinse il titolo l’Olimpia Milano.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Tra le storie e le testimonianze di persone colpite da misteriose patologie, che spesso degenerano e condizionano l’esistenza, oggi viene ripercorsa quella di Natalie: durante un falò la donna ha riportato alcune ustioni gravi.

I film di questa sera sabato 14 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Patrick Vollrath, 7500, con Joseph Gordon-Levitt. Mentre il volo A319 procede verso Parigi, un gruppo di terroristi tenta di prendere il controllo della cabina di pilotaggio. Il co-pilota Tobias Ellis dovrà intraprendere una dura lotta per la sopravvivenza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Umberto Riccioni Carteni, Quasi orfano, con Riccardo Scamarcio. Milano: Valentino, un designer pugliese, ha rinnegato le sue origini e troncato i rapporti con la famiglia. Ma in occasione del compleanno della mamma, la parentela va a trovarlo e…

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Anton Corbijn, The American, con George Clooney, Violante Placido. Braccato da alcuni sicari, un killer si nasconde in un paesino dell’Abruzzo. Qui s’innamora di Clara e decide di cambiare vita. Ma, prima, deve chiudere la partita con il suo passato.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di Marc Webb, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, con Andrew Garfield. New York: Peter (Andrew Garfield) è in difficoltà, diviso tra combattere i malvagi nei panni di Spider-Man o dedicarsi a Gwen (Emma Stone), la ragazza che ama. Entra però in azione quando la città viene minacciata da Harry Osborn, un suo ex amico, e dal supercriminale Electro (Jamie Foxx)

Stasera in tv sabato 14 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2002, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le Due Torri, con Sean Astin, Elijah Wood. La saga continua. Frodo e Sam proseguono verso Mordor guidati da Gollum. Intanto, pur combattendo su fronti diversi, Aragorn e gli altri hobbit vanno verso le Torri.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Andrea Segre, Berlinguer – La grande ambizione, con Elio Germano. La vita di Enrico Berlinguer, a partire dal viaggio a Sofia del 1973, come Segretario generale del PCI, fino al discorso alla Festa Nazionale de “l’Unità” di Genova del 1978.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Roan Johnson, State a casa, con Lorenzo Frediani, Dario Aita. Il mondo è in preda ad una pandemia: durante il lockdown, le scelte e le azioni di Paolo e dei suoi amici, costretti a vivere sotto lo stesso tetto, sconvolgeranno i loro sogni e le loro speranze.