Venerdì 23 maggio, dalle ore 12:00, si svolge la conferenza stampa di presentazione del palinsesto daytime Rai dell’estate 2025. Nel corso dell’incontro interviene Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Daytime. Quest’ultimo, durante l’evento, annuncia tutti i programmi delle tre reti Rai, compresi i nomi dei conduttori.

Fra gli altri, intervengono i presentatori di Camper e Camper in viaggio, di Estate in diretta, della novità Linea Blu Porti d’Italia e delle altre Linee, ovvero Linea Verde Estate, Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri. Inoltre, ci sono i padroni di casa di Reazione a Catena, UnoMattina Estate e di UnoMattina Weekly.

Palinsesto daytime Rai estate 2025, la presentazione di Angelo Mellone

Prende il via la conferenza stampa. Angelo Mellone prende la parola: “Su Rai 1 abbiamo registrato numeri di ascolti molto importanti. Mi sarei aspettato che colleghi e media in generale sottolineassero questo aspetto, ma non è avvenuto. Vorrei dare qualche numero relativo alla direzione che guido. Rispetto alla stagione precedente, tutti gli show segnano dati di crescita”. Il Direttore elenca i vari format snocciolando le percentuali di crescita. Spiccano i risultati di Linea Bianca, che con lo spostamento di orario è cresciuto di oltre il 4%.

Mellone prosegue: “Ci sono anche stati dei programmi che non sono andati bene, uno lo abbiamo dovuto chiudere a malincuore, ma direi che il bilancio è positivo. Credo di avere al mio fianco la migliore squadra possibile e ringrazio tutti. Il pubblico estivo è differente, a giugno e luglio c’è una platea televisiva quasi uguale rispetto a quella invernale e dobbiamo rispettare questi cambiamenti sociali. I format estivi non sono di Serie B”.

Palinsesto daytime Rai estate 2025, i primi show

La conferenza stampa di presentazione del palinsesto daytime Rai dell’estate 2025 entra nel vivo. Si parte con UnoMattina Estate, in onda dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 11:30. Esso è guidato da Carolina Rey ed Alessandro Greco. La prima: “Sono molto contenta di approdare ad Unomattina Estate, mi hanno terrorizzata per la sveglia all’alba“. Si accoda ai ringraziamenti anche il secondo, che augura il meglio a Greta Mauro, sua partner lavorativa nella scorsa estate e che, quest’anno, guiderà Estate in Diretta.

Segue, dalle 11:30 alle 12:00, Camper in Viaggio, guidato da Tinto, Alessia Mancini ed Umberto Broccoli. I primi due sono collegati, ma non si sente il loro audio. Il terzo, in studio, afferma: “Sono nel cast per il terzo anno consecutivo e ne sono lieto, scoprire l’Italia è una bella esperienza”. Poi tocca a Peppone Calabrese, padrone di casa di Camper, proposto dalle 12:00 alle 13:30. Il conduttore: “Abbiamo tanti inviati (fra cui Monica Caradonna, ndr) e tutti insieme racconteremo al meglio l’Italia“.

Le trasmissioni pomeridiane

La presentazione del palinsesto Rai dell’estate 2025 prosegue con le trasmissioni del pomeriggio. I punti di riferimento sono Gianluca Semprini, Greta Mauro e Gigi Marzullo, conduttori di Estate in Diretta. L’intellettuale: “Ringrazio tutti perché da qualche anno mi avete risolto il problema delle vacanze estive, che io odio ma che fortunatamente passerò lavorando“. La new entry Greta Mauro: “Voglio provare a portare in ogni mio programma l’entusiasmo che avevo all’inizio della mia carriera. Estate in Diretta mi dà grande responsabilità, continueremo ad alternare attualità ad intrattenimento“.

È la volta di Reazione a Catena con Pino Insegno: “Il format è una macchina perfetta, abbiamo aggiunto qualche nuovo gioco. Giriamo sempre a Napoli, in uno studio completamente nuovo“. Si passa a Linea Verde Sentieri, al via il 15 giugno con Lino Zani e Giulia Capocchi. Entrambi affermano di essere molto contenti ed assicurano: “Anche questa estate cammineremo molto, la prima puntata sarà ambientata in Umbria“.

Salgono sul palco Valentina Caruso e Francesco Gasparri. I due presentano la nuova edizione di Linea Verde Illumina: “Raccontiamo lo sport e diamo i consigli per un ottimo stile di vita. Avremo nel cast vari ospiti, come Jury Chechi“. Caruso aggiunge: “Io andrò con Andrea Lo Cicero in Valle D’Aosta, dove mi cimenterò in varie attività all’aria aperta”.

Palinsesto daytime Rai estate 2025, gli ultimi format

L’incontro sul palinsesto daytime Rai dell’estate 2025 prosegue con UnoMattina Weekly. A guidarlo Giulia Bonaudi, Lorella Boccia e Fabio Gallo. Tutte e tre si dicono entusiasti per la nuova avventura, con Gallo che saluta Carolina Rey, con la quale ha debuttato proprio nello show.

Lo stesso Gallo, con Donatella Bianchi, conduce Linea Blu Porti d’Italia. La presentatrice: “Racconteremo il nostro paese visto dal mare, dando spazio al sistema portuale italiano“. Il programma va in onda da metà giugno fino al 27 settembre. Boccia, invece, continuerà a condurre con Marco Conidi il format Musica Mia, che anche in estate sarà visibile la domenica, su Rai 2, dalle 14:00.

Domenica 15 giugno, invece, parte Linea Verde Estate con Margherita Granbassi e l’assente Flavio Montrucchio. L’ex schermitrice: “Vengo dall’esperienza felicissima con Linea Verde, spero di riuscire a ritrovare, anche in questa nuova esperienza, il medesimo clima“.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di presentazione del palinsesto dell’estate 2025 del daytime Rai procede con le domande dei giornalisti. Mellone risponde sull’ipotesi Fiorello alla domenica pomeriggio: “Se mi piacerebbe? Ovviamente! Mi metterei a lavorare come autore per ideare con lui il format“. Poi aggiunge: “Per l’anno prossimo mi piacerebbe che su Rai 1, dalle 14:00, arrivasse un nuovo format, in onda fino alle 16:00“.

Pino Insegno risponde sulle polemiche legate agli ascolti (più bassi degli anni passati) di Reazione a Catena: “Lavoro da 44 anni e non devo dimostrare niente a nessuno, se non a me stesso. Tornare al game è una gioia, ho già condotto anni fa quattro edizioni, che avevano toccato picchi fino al 30% di share. Lo scorso anno abbiamo avuto contro Wimbledon, il Roland Garros, la Coppa Davis, le Olimpiadi e gli Europei. Nonostante questo, siamo sempre stati sopra il 20%“.

Mellone sul tema: “Insegno ha avuto molta attenzione sul suo conto, probabilmente anche troppa. Per gli ascolti di Reazione a Catena ci vediamo a luglio e li analizzeremo”. Termina qui l’incontro.