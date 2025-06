Domenica 15 giugno, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione prende il via, come sempre, dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 15 giugno, l’Emilia Romagna

Al timone di Melaverde, anche durante l’appuntamento di domenica 15 giugno, torna la consueta coppia composta da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding. Oltre che in televisione, è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione di Mediaset Infinity. Il programma vero e proprio è preceduto, dalle 10:50, da Melaverde Le Storie, una collezione dei migliori servizi andati in onda nelle scorse edizioni.

Il viaggio di Hidding, durante Melaverde del 15 giugno, la porta in Emilia Romagna. In particolare, sono visitate le colline bolognesi. Un luogo, questo, che fino alla metà del secolo scorso era dominato dai campi di un carciofo molto particolare, ovvero il violetto di San Luca.

Il recupero di tale specie grazie al lavoro di un antico contadino

Ellen Hidding, nel corso di Melaverde di oggi, racconta che, per lungo tempo, tale specie è stata progressivamente abbandonata, a causa della povertà del dopoguerra e dello spopolamento dei territori di campagna.

Oggi, grazie al lavoro di conservazione portato avanti da un anziano contadino del luogo, il carciofo violetto di San Luca sta tornando progressivamente sempre più in voga. Un carciofo autoctono, diventato oggi un Presidio Slow Food e anche una DE.CO, una Denominazione Comunale di Origine. Tale certificazione comporta che tale carciofo si può coltivare solo in questo territorio e secondo un preciso disciplinare. Con esperti del posto è mostrato in che modo tale carciofo può essere utilizzato in cucina.

Melaverde 15 giugno, Venuto in provincia di Brescia

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 15 giugno, è in provincia di Brescia. Il conduttore racconta storie di rinascita, fra nuove generazioni che ereditano storiche attività per poi convertirle con tecnologie e innovazioni e terreni senza destinazione rivalutati grazie a idee e attività innovative.

Le telecamere della rete ammiraglia del Biscione raggiungono Artogne, terra di storiche attività agricole che stanno profondamente cambiando. Venuto intervista un giovane allevatore che ha realizzato il suo sogno: creare una stalla moderna dove accudire una piccola mandria nel completo rispetto del benessere animale.

In seguito, sono incontrati padre e figlio, che hanno avviato un allevamento di yak. Infine, il viaggio di Melaverde nella zona della Lombardia termina con la storia del primo agriturismo della valle, alla scoperta di una realtà a conduzione famigliare dove le buone pratiche agricole, la tradizione e la nuova generazione (già in azienda) prospettano grandi cose per quanto riguarda il futuro della montagna.