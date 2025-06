Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Camper in viaggio e di Camper. I due programmi sono visibili rispettivamente dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio 16 20 giugno, protagonista la Toscana

Tinto ed Alessia Mancini, conduttori di Camper in viaggio, nelle puntate in onda dal 16 al 20 giugno sono in Toscana. Al loro fianco, i padroni di casa possono contare sul sostegno del professor Umberto Broccoli, che assegna loro delle missioni grazie alle quali è approfondita la conoscenza del territorio.

Tinto e Mancini, a bordo di un traghetto, si spostano dalla costa per esplorare una tra le maggiori isole dell’Arcipelago Toscano, quella del Giglio. Una volta qui, esplorano il borgo medievale di Giglio Castello e cercano di carpire i segreti delle varie eccellenze naturalistiche e gastronomiche custodite nella zona.

Camper in viaggio 16 20 giugno, l’Argentario

Sempre a Giglio, durante Camper in viaggio dal 16 al 20 giugno, i conduttori si godono il mare dell’isola, visitano vigneti portati avanti nel solco di una tradizione antichissima e provano ad effettuare un salvataggio in compagnia dei cani addestrati.

Durante la settimana, Tinto e Mancini fanno ritorno sulla terraferma passando dall’Argentario. Il tragitto prevede una sosta a Capalbio, dove è proposto un focus sui butteri, pastori che in sella ai loro cavalli domano e addomesticano la razza autoctona di vacche maremmane.

I presentatori raccontano, poi, come tale località sia riuscita, nei decenni, a diventare un punto di riferimento per le celebrità. Fra essi c’è anche Giacomo Puccini, che nelle zone del centro andava a caccia e ha scritto la sua ultima opera lirica. Infine, la settimana giunge al termine a Porto Santo Stefano, dove Tinto e Mancini prendono lezioni di barca a vela.

Monica Caradonna ad Aielli

Per quanto riguarda Camper, guidato da Peppone Calabrese, nella settimana dal 16 giugno Monica Caradonna è ad Aielli, piccolo borgo dell’Abruzzo. Elisa Silvestrin, invece, è nella Riviera Romagnola, proponendo un focus sulle attività più divertenti, rilassanti e curiose da fare in vacanza . Lorenzo Branchetti approfondisce i borghi Santo Stefano di Sessanio, perla medievale incastonata tra i monti abruzzesi, Offida e Grottammare nelle Marche, fino ad arrivare a San Giovanni in Marignano in Romagna e a Varzi in Lombardia.

A sua volta, Valentina Caruso esplora i misteri dell’Orvieto Sotterranea, mentre Annalisa Baldi entra nel cuore delle rievocazioni storiche, dal Torneo della Lega alle atmosfere magiche di Affi Medievale. Marco Di Buono si intrufola nella gustosa Sagra delle Fragole di Nemi. Per tutta la settimana, infine, è accolto come ospite lo chef Davide Nanni.